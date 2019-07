Rostock

Maskiert und bewaffnet haben zwei Unbekannte am Montagvormittag im Rostocker Stadtteil Schmarl kurz hintereinander gleich zwei Geschäfte überfallen. Sie stürmten in einen Tabakladen und in einen Friseursalon.

Wie es von den Beamten hieß, hatte sich der erste Vorfall gegen 10 Uhr in einer Netto-Filiale im Kolumbusring zugetragen. Sie bedrohten eine Mitarbeiterin mit einer Waffe und wollten sie zwingen ,das Bargeld herauszugeben. Durch lautes Schreien der Kassiererin schreckten die beiden Täter derart auf, dass sie fluchtartig das Geschäft verließen. Kurz darauf schlugen sie in einem Friseurladen im Stephan-Jantzen-Ring zu. Ob und wie viel hier erbeutet werden konnte, steht bislang noch nicht fest.

Bildergalerie: Räuber bedrohen Kassiererin in Rostock mit einer Waffe

Die Polizei fahndete umgehend mit einem Großaufgebot, darunter auch Verstärkung aus dem Landkreis, nach den Tätern. Zwei Männer mit osteuropäischem Aussehen, auf die die Beschreibung passte, wurden vorläufig festgenommen. Allerdings bestünden derzeit noch Zweifel, ob sie auch die wirklichen Täter sind, hieß es aus Kreisen der Polizei.

Stefan Tretropp