In Corona-Zeiten zu Hause bleiben, bringt absolut nichts. Regelmäßige Bewegung im Freien, etwa im kleinen Familienkreis, ist wichtiger denn je. Angesichts der spürbaren Abnahme der Freizeitaktivitäten im Nordosten seit gut zwei Wochen schlägt Dr. Rolf Kaiser Alarm. „Durch den oft vorherrschenden Bewegungsmangel drohen unvorhersehbare Folgen“, betont der Chefarzt der Klinik für Innere Medizin I im Klinikum Südstadt Rostock.

Täglich 10 000 Schritte, also eine Strecke zwischen sechs und sieben Kilometern, werden von den Fachgesellschaften empfohlen. Dr. Kaiser, der seit 1992 auch als verantwortlicher Mediziner für das deutsche Paralympics-Team arbeitet, weiß aber auch: Die Deutschen verbringen an einem Werktag im Schnitt 7,5 Stunden, sowohl bei der Arbeit als auch zu Hause, sitzend. Ergebnis: Gerade mal eine Strecke von durchschnittlich 500 bis 1000 Metern legt ein Bundesbürger am Tag zurück. Durchschnittlich werden 3000 Schritte pro Tag absolviert.

Der Chefarzt der Klinik für Innere Medizin I im Klinikum Südstadt Rostock, Dr. Rolf Kaiser. Er arbeitet seit 1992 auch als verantwortlicher Mediziner für das deutsche Paralympics-Team. Quelle: Volker Penne

Treppensteigen verbessert Kondition

Durch vermehrte Alltagsbelastungen, wie Treppensteigen, lässt sich dies rasch auf 5000 bis 6000 Schritte erhöhen. Dies wäre schon eine deutliche Verbesserung. „Das tägliche achtstündige Sitzen erhöht das Risiko, Opfer einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu werden, um 80 Prozent. Diese Patienten gehören zudem zu den Gruppen, die Gefahr laufen, häufiger an einer schweren Corona-Infektion zu erkranken“, sagt seine Kollegin Dr. Christine Bahr aus Pasewalk (Vorpommern-Greifswald).

Die Kardiologin ist Sprecherin der Gesundheitsinitiative „Ärztliche Fortbildung & Kommunikation Nord-Ost“ (FoKo). Sie verweist auf die seit Jahren wachsende Zahl von Bewegungsmuffeln gerade in vielen ländlichen Regionen des Nordostens. „Die älteren Bewohner kommen kaum noch vor die Tür. Und der tägliche Gang über den Hof reicht keinesfalls aus“, verdeutlicht die Fachärztin.

Im Oktober 2019 wurde die Märchenwaldroute in Rothemühl (Vorpommern-Greifswald) offiziell eröffnet. Eine der Strecken ist ein Rundwanderweg über 3,5 Kilometer. Quelle: FoKo

Märchenwald-Route für Rollatoren geeignet

Ende Oktober hatte die aus 15 Medizinern bestehende FoKo und das Forstamt Rothemühl (Vorpommern-Greifswald) die neuen Löcknitzer Gesundheits-Routen freigegeben. Diese maximal sechs Kilometer langen Strecken richteten die Ärzte gemeinsam mit den zuständigen Förstern ein. „Sie sind auch für Rollatoren geeignet“, betont Dr. Christine Bahr. Besagte Strecken ergänzen hier die sogenannte Märchenwald-Route. Diese ist bis zu 6,1 Kilometer lang und ebenfalls mit Rastbänken sowie analogen und digitalen Rettungsinformationen ausgestattet.

Die Initiatoren der Löcknitzer Beweg-Dich-Routen: Forstamts-Chef Peter Neumann (v. l.), Dr. Christine Bahr und Revierförster Michael Scholz. Quelle: FoKo

Angebote in Heil- und Kurwäldern

Angebote für die gezielte Bewegung an der frischen Luft finden Interessierte in Heil- und Kurwäldern unter anderem auch auf der Insel Usedom in Heringsdorf und in Plau am See ( Ludwigslust-Parchim) in den Quetziner Tannen.

In Graal-Müritz ( Landkreis Rostock) grenzt an den Rhododendronpark beispielsweise der Aktivwald. Unterschiedliche Streckenlängen und Schwierigkeitsgrade bieten hier zudem die ausgeschilderten Dünenläufer-Strecken.

In Rostock-Warnemünde können sich Interessierte beispielsweise auf zehn Thalasso-Kurwegen schaffen. Diese sind zwischen vier und 17 Kilometer lang. Viele Infos mittels der kostenlosen Audio-Guides der izi-TRAVEL App sollen das Wandervergnügen bereichern.

Sport stärkt die Psyche in der dunklen Jahreszeit

Ausreichend Bewegung kann das Sterberisiko um bis zu 50 Prozent senken, wie wissenschaftliche Untersuchungen belegen. „Das Minimum an täglicher Aktivität sollte deshalb bei 30 Minuten zügigem Gehen liegen. Oder der Betreffende fährt eine halbe Stunde Rad in moderatem Tempo“, rät Dr. Kaiser, der bereits mehr als 10 000 Eingriffe am Herzen vornahm.

MV biete dank seiner natürlichen Voraussetzungen beste Möglichkeiten der Betätigung. Sportlicher Einsatz sei nicht zuletzt für die Stärkung der Psyche in der dunklen Jahreszeit außerordentlich bedeutsam, so der Landessportarzt im Verband für Behinderten- und Reha-Sport. Regelmäßige Übungen zur Stärkung von Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination wären ideal. Joggen oder Nordic Walking bzw. regelmäßige Kraft- und Dehnungsübungen daheim sind hier zu empfehlen.

Besondere Vorsicht nach einer Infektion

Sportlern, die eine Corona-Infektion durchgemacht haben, rät er zu großer Vorsicht. „Wir wissen, dass das Virus in die Gefäße eindringt und Entzündungen auslöst. Zudem steigt unter anderem die Gerinnungsneigung des Blutes sowie die Neigung zur Vernarbung und Bindegewebsvermehrung der Lunge.“ Auch wer angeblich geheilt sei, sollte sich gegebenenfalls einem Leistungstest und einem umfangreichen Check-up unterziehen. Insbesondere bei ambitioniertem Freizeitsport. Zumal die Übergänge vom Amateur- zum Leistungssport häufig fließend verlaufen.

Sportlichen Einstieg moderat gestalten Vor dem Wiedereinstieg in das regelmäßige Training sollten Sportler, die mit dem Corona-Virus-infiziert waren, einen medizinischen Test durchlaufen. Gerade bei der sportlichen Betätigung möglichst vermeiden, sich in das Gesicht zu fassen. Die Augen sind Einfallstore für die Viren. Auf das Abklatschennach Spielende oder beim Erzielen von Treffern verzichten. Neueinsteiger sollten gegebenenfalls vor Trainingsstart ein Belastungs-Elektrokardiogramm durchführen lassen. Zudem macht eine Herzultraschalluntersuchung Sinn, um die Leistungsfähigkeit zu prüfen. Die Hälfte des erreichten Maximalwertes als Einstieg für den Sport wählen. Nicht gleich das Maximum anstreben! Belastungsgrad und Dauer der Betätigung nach und nach steigern! Bei der regelmäßigen Aktivität auch an Beweglichkeits-, Dehnungs- und Koordinationsübungen denken.

Virus dringt auch über die Augen in die Lunge ein

Eine Gratwanderung stellt für den Herzspezialisten das Training gerade bei professionellen Mannschaftssportarten dar. „Zumal Leistungssport kein Gesundheitssport ist“, sagt der Mediziner. Das Corona-Virus kann über den Rachen und die Augen (über den Tränennasenkanal) in die Lunge eindringen. Ein Profi-Sportler atmet wesentlich tiefer als ein untrainierter Sportler. Sein Atemzeitvolumen liege maximal bei 80 bis 100 Litern pro Minute. Zum Vergleich: Bei Amateur-Sportlern liegt es ca. bei 40 bis 60 Litern pro Minute.

Die Risiken für die Aktiven seien also gerade in geschlossenen Räumen erheblich höher. Der Olympia-Arzt dringt deshalb auf eine intensive Überwachung der Sportler, und bei Verdacht sollte gegebenenfalls eine Testung erfolgen.

