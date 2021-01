Biestow

Befragt man Biestower, was ihren Stadtteil ausmache, ist die Antwort unisono: Biestow ist Teil der Stadt und steht doch für sich – ein urbanes Dorf. Und tatsächlich: Der Ortsteil im Süden der Hansestadt war einmal ein kleines Bauerndorf. Kirche, Dorfplatz, Teich und Pfarrhaus erinnern an alte Zeiten.

Heute ist Biestow beliebte Wohngegend für die „gutgestellte Mitte“. Familien, Kinder und Jugendliche, auch alte Menschen leben und lieben ihren Stadtteil. Ortskundiger und stellvertretender Ortsbeiratschef Jens Anders hat uns auf einen Spaziergang mitgenommen.

Kita und Seniorenresidenz arbeiten zusammen

Jens Anders steht am prominenten Kita-Neubau in Biestow. Der Mann mit den langen gewellten Haaren ist aufgeschlossen und lächelt. Anders war viele Jahre Stadtteilmanager in Toitenwinkel, seit 2005 wohnt er in Biestow. Sich für seinen Wohn- und Lebensort einzusetzen, ist für den 66-Jährigen selbstverständlich. Deshalb engagiere er sich im Biestower Ortsbeirat, die Stadtteilarbeit gehe für ihn hier weiter.

Anders erzählt vom Kita-Neubau. Man freue sich hier auf die Eröffnung im August. „Die Fläche wird einer schönen und sinnvollen Nutzung zugeführt“, sagt Anders. Gleich gegenüber liegt die Seniorenresidenz der Volkssolidarität für betreutes und altersgerechtes Wohnen.

Anders habe extra diesen Treffpunkt gewählt. Er zeige, was Biestow ist: das Miteinander von Jung und Alt. „Hier werden bald Kinder spielen, auf der anderen Seite leben Senioren. Eine Zusammenarbeit der Einrichtungen ist geplant.“ Aus einem Fenster winkt eine alte Frau. Sie schaut interessiert. „Wegen Corona sind viele alte Menschen gerade sehr einsam“, erklärt Anders.

Familien zogen in den 90er-Jahren nach Biestow

Um die Gebäude gibt es viele Grünflächen. Auch ein paar Menschen sind zu sehen – auf Gassi-Runde, beim Spazieren gehen, mit Einkaufstüten. Nicht weit weg ist der Norma. Anders erzählt, der Norma sei mehr als ein Supermarkt. „Das ist wirklich ein Treffpunkt, gerade in der Corona-Pandemie. Hier findet Austausch statt, ein Ort der Kommunikation. Eigentlich trifft man immer jemanden, den man kennt.“ Rundherum stehen Backsteinhäuser.

In den 1990er Jahren seien viele Familien nach Biestow gezogen, in jene Wohnungen. Das hat heute zur Folge, dass viele ältere Paare in Biestow leben. Die Kinder der 1990er seien heute erwachsen und haben zur Ausbildung oder zum Studium Biestow verlassen. Aber das gilt nicht für den gesamten Ortsteil. In Biestow haben sich in den letzten Jahren auch zahlreiche Familien angesiedelt, die heute schulpflichtige Kinder haben. „Und die Nachfrage junger Paare steigt“, sagt Anders.

Greta Kurzhals ist 15 Jahre alt und lebt mit ihrer Familie in Biestow. Sie liebt es, mit ihrem Hund auf den umliegenden Feldern zu spazieren. „Wir haben vorher im Hansaviertel gewohnt und nach etwas Größerem für die ganze Familie gesucht“, erklärt die Schülerin.

Wenig Parkplätze, zu schnelles Fahren

Wir stehen an der Haltestelle „Weidengrund“. Die Buslinie 26 pendelt hier täglich zwischen Biestow und Hauptbahnhof. Mit der Straßenbahn 5 gelangt man zur Haltestelle „Südblick“. Lediglich die Bewohner des älteren Ortsteils haben eine schlechtere Anbindung durch den öffentlichen Nahverkehr. Das sei auch der Grund, so Anders, dass viele Biestower ein Auto haben, oft auch zwei. Die Parkplatzsituation sei deshalb kompliziert.

Die meisten Bereiche in Biestow sind verkehrsberuhigt. Das heißt, Fußgänger dürfen die Straße in ihrer ganzen Breite benutzen; Kinderspiele sind überall erlaubt. Das heißt auch Schrittgeschwindigkeit fahren. „Daran hält sich nur fast niemand“, so Anders. Er werde in solchen Straßen oft angehupt. Um eine bessere Verkehrs- und Parksituation wolle sich das Ortsbeiratsmitglied in den nächsten Jahren unbedingt kümmern.

Biestow: 95 Prozent Ein- und Zweifamilienhäuser Das ehemalige Bauerndorf südlich von Rostock wurde am 6. Mai 1282 erstmals schriftlich erwähnt. Der Name Biestow ist slawischen Ursprungs und kommt von Bystove. Der Begriff nimmt Bezug auf die erste Familie, in deren Besitz es stand. Am 1. Juli 1950 wurde das kleine Dorf Biestow am Südrand Rostocks eingemeindet. Mitte der 1990er-Jahre zählte Biestow rund 580 Einwohner. In den Jahren 1996 bis 2002 wurden in Biestow viele Wohnungen neu gebaut. 95 Prozent der Wohngebäude in Biestow sind Ein- und Zweifamilienhäuser. Das Durchschnittsalter der Biestower liegt bei 52,3 Jahren und damit 7,1 Jahre über dem Durchschnitt der Gesamtstadt. Die Stadtbereiche Biestow und Gehlsdorfhaben mit 1,2 Prozent den geringsten Anteil der Arbeitslosen an der Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren von ganz Rostock. Der Bestand an privaten Pkw ist in Biestow im Vergleich zur Gesamtstadt überdurchschnittlich hoch. 3,8 Quadratkilometerist Biestow groß. 18 Arbeitslose zählt Biestow im Jahr 2019. 851 Quadratmeterbeträgt die Fläche der öffentlichen Kinderspielplätze.

Der alte Teil

Der Ursprung Biestows liegt im alten Ortskern, dem Herzen des Stadtteils. Ein mit Schilf umrahmter Dorfteich erinnert an ländliche Idylle. Hier vermutet niemand eine Großstadt in der Nähe. Vis-à-vis steht die sehr gut erhaltene Dorfkirche, eine Feldsteinkirche mit dreiteiligem Schiff aus dem Jahr 1298.

Pastorin Asja Garling hält hier Andachten, momentan auch Online-Gottesdienste und kümmert sich um das Wohl der Gemeinde. Sie ist in der über 700-jährigen Geschichte der Biestower Kirche die erste Frau, die das Amt einer Pastorin bekleidet. Das Pastorenhaus ist nur wenige Meter entfernt. Es steht immer offen.

Gastronomie und kleine Läden

Im historischen Kern Biestows stehen viele alte Häuser. Ein ehemaliges Bauernhaus ist heute Gaststätte. Es werden deftige, typisch mecklenburgische Speisen gereicht. Rippenbraten, Bratkartoffeln, Bauernfrühstück oder Dorfplatte – das ist selbst gemachtes Sauerfleisch – kommen in der Gaststätte „Zum Bauernhaus Biestow“ auf den Tisch. Um den Bauernhof, der seit 1762 gastronomisch genutzt wird, ranken sich viele Sagen und Geschichten, die auf der Website des Restaurants nachzulesen sind.

Ebenso bekannt ist der „Rittmeister“ in Biestow. Das moderne Landhotel befindet sich hinter großen Linden und in unmittelbarer Nachbarschaft eines Pferdegestütes. Das Restaurantgebäude aus dem Jahr 1910 diente zunächst als Dorfschule. 1994 erfolgte der Umbau zum Restaurant im Landhausstil. 2003 wurde das dazugehörige Hotel eröffnet. Neben Restaurant und Vinothek befindet sich im „Rittmeister“ auch eine Schnapsbrennerei.

In der Nähe der Kirche hat sich Angela Holz ein kleines Idyll geschaffen. „Angelangt“ heißt ihr kleiner Laden in einer alten Bauernscheune. Das Sortiment ist liebevoll ausgewählt. Holz und ihre Mitarbeiter verkaufen hier Blumen, Dekoration und Feinkost. Mitarbeiterin Janett Reimer erklärt, dass viele Biestower das Geschäft als „kleinen Dorfkonsum“ bezeichnen. „Biestow ist idyllisch und stadtnah, das macht es hier so schön“, sagt Reimer.

Wenn sie mit dem Fahrrad zur Arbeit komme, winken ihr die Menschen zu. Gemütlich und familiär fühle es sich an, in Biestow zu arbeiten. Auch Kollegin Ricarda Weiß bestätigt: „Hier lebt man wie auf dem Dorf und ist in wenigen Minuten in der Stadt.“

Leben zwischen Stadt und Natur

Im Frühjahr kommen die Biestower bei Angela Holz vorbei, um den Storch zu begrüßen. Ein großes Storchennest neben dem Geschäft wird sogar mit einer Webcam überwacht. „Die Biestower lieben ihren Storch, der manchmal drei oder vier Junge bekommt“, sagt Weiß.

Sven Heilmann lebt schon seit mehr als 10 Jahren mit seiner Familie in Biestow. „Tatsächlich war es Zufall beziehungsweise Glück, dass wir hier ein Haus gefunden haben“, sagt der 47-Jährige. Heilmann ist froh, nach Biestow gezogen zu sein. „Einerseits haben wir es hier nicht weit bis in die Stadt und andererseits nicht weit in die Natur. Alles ist gut erreichbar, was wir auch der guten Infrastruktur zu verdanken haben.“

Heilmann schätze die Angebote sowohl für alte als auch für junge Menschen. „Ich würde mir wünschen, dass die Spielplätze erneuert und verschönert werden, damit die Kinder noch mehr Spaß dort haben. Was ich mir auch gut vorstellen kann, sind Trainingsgeräte neben den Spielplätzen, welche generationsübergreifend genutzt werden könnten“, sagt Heilmann.

Still geworden ist es um eines der spektakulärsten Stadt-Entwicklungsvorhaben Rostocks: Gut drei Jahre ist es her, da überraschte das Rathaus mit der Idee, im Süden der Hansestadt einen komplett neuen Stadtteil zu bauen: Groß Biestow, für bis zu 13 500 Menschen. Wo und in welcher Größenordnung Bauland entstehen soll, ist aber noch unklar.

Von Lea-Marie Kenzler und Maria Heilmann