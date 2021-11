Rostock

Hochbetrieb am frühen Morgen im Vorgarten von Familie Dau aus dem Rostocker Stadtteil Biestow: Transport- und Baum-Spezialisten haben dort ihre Technik aufgebaut. Denn heute ist für die Daus ein besonderer Tag: Ihre 60 Jahre alte Nordmanntanne im Vorgarten wird gefällt. Sie wurde als Rostocks diesjähriger Weihnachtsbaum am Kröpeliner Tor auserwählt.

Schon von der Abzweigung am Südring aus sieht man die Spitze des stattlichen Baumes über den Häusern emporragen. Weit ausladende Äste schmücken seinen Stamm, er ist an Fülle und Glanz kaum zu übertreffen. 20 Meter ist er in die Höhe gewachsen, bis zu zehn Meter Durchmesser misst sein Nadelkleid unten, er wird auf sechs Tonnen Gewicht geschätzt, heißt es dazu vom Großmarkt Rostock. Ein Prachtexemplar.

Geschenk an die Familie: „Ich bin schon sehr traurig.“

Die Trennung fällt dem Rentnerehepaar Dau nicht leicht. „Wir werden schon traurig sein, wenn sie weg ist. Die Tanne stand ja 60 Jahre dort, aber nun ist es halt an der Zeit“, sagt Arno Dau (72). Ihn treiben vor allem Bedenken um, ob der Baum bei starkem Sturm standhält. „Und er ist mittlerweile für den Vorgarten zu groß.“ Drei neue Bäume müssen und wollen die Besitzer dafür neu pflanzen.

Arno Dau (72) mit dem Weihnachtsbaum der Familie im Hintergrund. Gestern wurde die Tanne gefällt. Quelle: Virginie Wolfram

Der frühere Systemtechniker des Uni-Rechenzentrums weiß auch, dass seine Frau besonders an dem Baum hängt. Es ist ihr Elternhaus und als sie neun war, hat ihr Vater den 30 Zentimeter großen Nadelbaum geschenkt bekommen und in den Vorgarten gepflanzt. „Ich bin schon sehr traurig. Der Baum hat mich mein ganzes Leben begleitet, ich bin mit ihm aufgewachsen. Ich hätte ihn nicht unbedingt hergegeben“, sagt Brunhilde Dau wehmütig und ihre Augen schimmern. Die Tanne sei jahrzehntelang gehegt und gepflegt worden.

„Alle bewundern sie immer, weil sie so schön ebenmäßig dicht gewachsen ist.“ Immerhin ein kleiner Trost: Aus den vielen Samen des Tannenbaumes hat das Ehepaar zwei neue Bäume gezogen, die beide schon über einen Meter hoch sind.

Kran hebt Tanne über den Zaun auf die Straße

Die 69-Jährige verfolgt das Spektakel in ihrem Garten lieber vom Fenster im Obergeschoss aus. Sie filmt die Männer, die mit schwerer Technik angerückt sind, um den großen Baum sicher aus dem Garten zu bekommen. Das erscheint dem Laienauge im ersten Moment unmöglich, denn Platz ist hier nicht, um den Baum zu legen oder normal durchs Tor zu manövrieren.

Für solche Fälle sind die Spezialisten vom Krandienst Lange und Baumpflege-Unternehmen Pommern Natura bestens ausgerüstet. Für das Unterfangen werden zwei Kräne benötigt. Vorarbeiter André Marienthal erklärt, wie das Fällen ohne Probleme geht: „Oben wird ein Schlupf am Baum befestigt, damit er festgehalten wird, dann sägen wir ihn unten ab und der Kran hebt ihn über den Zaun rüber.“

Stundenlange Vorbereitung für Transport in Rostocks City

Auf der Straße, die eigens für den Verkehr gestern gesperrt wurde, stehen zwei große Lader, auf die der schmucke Baum gelegt wird. Mehrere Stunden benötigen die Mitarbeiter dann, um den Baum transportfähig zu machen. Stellenweise hat er zehn Meter Durchmesser. Für Rostocks Straßen und vor allem die Goethebrücke darf er allerdings maximal 4,50 Meter breit sein. Dafür muss er zusammengebunden werden.

Im Biestower Damm sammeln sich Nachbarn, um den Trubel zu verfolgen. Einen macht das Vorhaben besonders glücklich. Daus Zaun-Nachbar Frank Peter Vogel kommt zu Arno Dau geeilt und ruft: „Schenkst du uns ein bisschen Licht?“ Er sei froh, dass die Tanne nun weicht: „Als wir vor elf Jahren eingezogen sind, fanden wir ihn sehr schön. Mittlerweile ist er aber ganz schön groß.“ Außerdem kommt dem Biestower das gerade recht, denn er möchte gern Solarzellen auf sein Dach bauen. Bisher nahm aber der Baum viel von dem Sonnenlicht, so dass er noch zögerte. Jetzt stehe dem Projekt nichts mehr im Wege.

„Oh Gott, die Spitze ist abgebrochen.“

Mittlerweile ist der Baum abgesägt und schwebt viele Meter über dem Erdboden. Er hängt über der Ladefläche des Transports. Männer rücken mit Kreissägen an und schneiden einige der unteren Äste ab. Dann senkt sich der Baum langsam in die Waagerechte. Plötzlich der Schock: Ein sehr lautes Knacken ertönt. Es knirscht und man hört Holz bersten.

Ein Raunen geht durch die Zuschauermenge. „Oh Gott, die Spitze ist abgebrochen“, sagt eine Nachbarin. Das wäre fatal, sagt eine Mitarbeiterin der Rostocker Stadtverwaltung. Bei näherem Hinsehen dann die Entwarnung. Die Spitze ist noch intakt, aber einige große Seitenäste sind abgebrochen. Das ist aber nicht dramatisch und kann später kaschiert werden.

Bei den Fäll- und Transportarbeiten ertönte plötzlich ein lautes Knacken. Quelle: Virginie Wolfram

Die Nacht zu Donnerstag verbringt die Nordmanntanne noch auf der Straße vor der Haustür der Familie. Morgens um 9 Uhr fährt der Transport dann los und ab 9.30 Uhr soll der Aufbau am Kröpeliner Tor beginnen. Arno Dau fällt noch eine Anekdote ein. Zu DDR-Zeiten hat der zweifache Familienvater versucht, eine Lichterkette für das schöne Exemplar in seinem Garten zu bekommen. „Das war zu DDR-Zeiten nicht leicht, lange Zeit hatte ich damit kein Glück und als ich endlich eine ergattert habe, war sie zu klein. Der Baum inzwischen zu groß.“ Die schöne Tanne wird also in diesem Jahr zum ersten Mal mit Lichterketten geschmückt erstrahlen. Und ganz Rostock kann sie dabei bewundern.

Von Virginie Wolfram