Bieterrennen um MV Werften endet bald: Was Rostocks Werftarbeiter künftig bauen wollen

Ein genaues Datum hat Insolvenzverwalter Christoph Morgen bisher nicht genannt. Fest steht aber: In wenigen Tagen läuft die Frist ab. Wer die MV Werften – ganz oder in Teilen übernehmen will – muss dann bei Morgen ein Angebot hinterlegt haben. Die Gerüchteküche brodelt: Der Al Seer-Gruppe, einem Bootsbauer aus Abu Dhabi, wird Interesse nachgesagt. Ebenso der Kieler Marine-Werft TKMS und dem ehemaligen Eigentümer Nordic Yards.

Was aber wollen die Mitarbeiter, die Schiffbauer und die Ingenieure? Für wen wollen sie künftig arbeiten, was wollen sie bauen und was können sie bauen? Jung-Ingenieur Jens Lindloff-Rühse gibt einen kleinen Einblick in das Seelenleben der Rostocker Schiffbauer.

„Wir wollen bauen“

Lindloff-Rühse ist 28 Jahre jung, arbeitet seit 2019 auf der Werft in Rostock. Vergangenes Jahr bewarb er sich um einen Sitz im Schweriner Landtag, ist engagiert bei der Jungen Union. Doch auch mit „seinen“ eigenen Leuten geht er hart ins Gericht: „Die Art und Weise, wie mit uns Kollegen in den letzten Monaten umgegangen worden ist, gerade auch von der politischen Seite, ist eine absolute Katastrophe und völlig inakzeptabel.“

Die MV Werften in Warnemünde im Juni 2021, Luftaufnahme mit einer Drohne; Wie geht es weiter mit Rostocks maritimer Industrie? MV Werften, Neptun Werft und auch Caterpillar sind in Schieflage geraten. Quelle: Andreas Meyer

Der junge Ingenieur weiter: „Wir auf den drei MV Werften hatten zuletzt immer mehr das Gefühl, dass der politische Daumen absichtlich nach unten gezeigt wurde, um so ein Ende der MV Werften herbeizuführen. Die Fakten sind nun geschaffen worden und ein ständiges Zurückschauen macht keinen Sinn mehr. Wichtig ist, dass das Know-how an den Standorten gehalten werden kann und die Kollegen schnellstmöglich wieder das machen, was sie am besten können: maritime Großprojekte umsetzen.“

„Keiner hat was gegen TKMS“

Auch Lindloff-Rühse und seine Kollegen verfolgen die Gerüchte über mögliche oder potenzielle Käufer ihres einstigen, insolventen Arbeitgeber genau. Und dürften sie entscheiden, dann hätte der Kieler Interessent gute Karten: „Ich habe niemanden gehört, der etwas gegen TKMS einzuwenden hätte“, sagt der 28-Jährige.

Die Schiffbauer aus dem Nachbarbundesland gehören weltweit zu den bekanntesten und führenden Marine-Werften. U-Boote „made in Germany“ sind weltweit gefragt, Kriegsschiffe ebenfalls. Von den 100 Milliarden Euro, die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ampel-Koalition in Berlin in die Verteidigung investieren wollen, dürfte auch bei TKMS ein großer Batzen ankommen.

„Ich ganz persönlich bin der Überzeugung, dass Deutschland viel zu lange Aufträge für Behörden- und Marineschiffe ins Ausland vergeben hat. Wir können das genauso gut.“ Vielleicht sogar besser. Die Flotten von Marine, Polizei, Behörden – ja, die könnten auch in Wismar und Rostock gebaut werden. „Wir können alles lernen, uns jedes Know-how aneignen.“

Das hätten alle Kollegen auf den Werften immer wieder bewiesen. Auch in den vergangenen zwei Jahren: In Wismar liegt mit der „Global 1“ ein riesiges Kreuzfahrtschiff, das zu 75 Prozent fertig ist. „Und in Rostock liegen große Teile der ,Global 2‘ fertig im Dock“, so Lindloff-Rühse. „Wir haben zwei Jahre alle gekämpft. Jetzt stehen wir vor einem Scherbenhaufen.“

Perspektive für die Familie

Was die Werften und ihre Mitarbeiter nun bräuchten? „Eine Perspektive. Eine, die nicht nur ein paar Jahre trägt“, so Lindloff-Rühse. So wie ihm gehe es vielen jüngeren Kollegen: „Wir sind in einem Alter, in dem man an die Familienplanung denkt. Wir wollen ankommen im Leben, vielleicht ein Haus bauen, Kinder kriegen.“ Das gehe nicht, wenn auch die Politik im Land ständig neuen „Wolkenschlössern“ in Sachen Werften hinterherrenne.

„Wir brauchen Planungssicherheit. Sonst gehen viele Fachkräfte weg. Wir bilden in Rostock Schiffs- und Meerestechniker aus; haben eine der wenigen Hochschulen mit dieser Spezialisierung. Aber wir müssen dann auch die Jobs dazu bieten“, sagt der junge Rostocker. Wer erst mal woanders hinziehe – nach Kiel, nach Papenburg, ins Ausland -, der komme auch nicht wieder.

„Konverter können wir“

Ja, die Schiffbauer könnten sich alles aneignen, auch für neue Aufgaben lernen. Was sie bereits können, das seien Konverterplattformen für Offshore-Windparks. Die wurden in Rostock einst unter Nordic Yards gebaut. Lindloff-Rühse sieht darin einen Zukunftsmarkt: „Der Bau dieser Plattformen wäre ein langfristiges, nachhaltiges Modell für Rostock.“ Nordic Yards halte an den Konstruktionsplänen noch immer die Rechte. „Staatsaufträge oder Plattformen – vom Bauchgefühl her ist mir das lieber als wilde Spielereien. Wir brauchen einen verlässlichen Partner, verlässliche Aufträge.“

Die Idee, große Luxusyachten zu bauen – die käme für Schiffbauer Lindloff-Rühse auf seiner Wunschliste nicht auf Platz eins. Ein großer Teil der Kunden für solch teure Schiffe sei derzeit mit Sanktionen belegt, stamme aus Russland. Außerdem sei das Geschäft anfällig für „äußere Störeinflüsse“, Krisen. Energie und Verteidigung seien genau das nicht. „Aber am Ende ist das alles nebensächlich: Wir können in Rostock alles bauen – Plattformen, Kreuzfahrtschiffe, Flusskreuzfahrer, Marineschiffe. Hauptsache ist, wir bauen wieder – und auf Dauer.“

Von Andreas Meyer