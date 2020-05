Bildergalerie: Millionen Schutzmasken aus China in Rostock eingetroffen

Rostock

Im Rostocker Seehafen ist am Montag die erste Großlieferung mit Schutzmasken aus China über Land und See eingetroffen. 7,4 Millionen Masken für Deutschland befinden sich in den vier Containern. Gleichzeitig sind sechs weitere Container mit dringend benötigter Schutzausrüstung für Italien angeliefert worden, teilte die Deutsche Bahn am Montag mit.

Den Angaben zufolge waren die Container nur zwölf Tagen vom Terminal im chinesischen Xi’an bis nach Rostock unterwegs. Mit dem Zug ging es zunächst über 10 000 Bahnkilometer über Kasachstan und Russland nach Kaliningrad.

Transport nach Duisburg und Verona

Dort seien die Container auf ein Schiff verladen und nach Rostock transportiert worden. Nun würden sie per Schiene nach Duisburg beziehungsweise Verona ( Italien) weiter verteilt.

Zur Galerie In weiten Teilen Deutschlands sind Schutzmasken Mangelware, in den vergangenen Wochen waren sie kaum noch zu kaufen. Doch nun gibt es Nachschub aus China. Am Montag kamen die Masken im Rostocker Seehafen an.

Laut Mitteilung hilft die Deutsche Bahn darüber hinaus der Bundesregierung bei der Beschaffung von bis zu 50 Millionen Mundschutz-Masken der Klasse FFP2 aus China. Die Transporte mit den in deutschen Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeheimen dringend benötigten Masken zum Schutz vor Corona-Viren sollen künftig ebenfalls auch per Zug nach Deutschland rollen.

Der Transport aus China per Schiene sei gegenüber der Luftfracht wesentlich kostengünstiger und klimafreundlicher. Allein der CO2-Ausstoß sei im Vergleich zehnmal geringer.

Von dpa