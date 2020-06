Rostock

Nguyen Dinh Khoi liebt die Kunst seines Heimatlandes Vietnam. So sehr, dass der Rostocker damit begann, Bilder zu sammeln. Ein kleiner Teil seiner Kunstwerke ist derzeit im Roten Pavillon von Bad Doberan in der Ausstellung „ Fern Ost Nah“ zu sehen.

Der gebürtige ­Vietnamese lebt seit vielen Jahren in Rostock und ist sehr belesen. So beschäftigt er sich auch mit alten Meistern wie Leonardo da Vinci oder Michelangelo. Um die 120 Malereien und Fotografien von vietnamesischen Künstlern besitzt der dreifache Vater.

Als Gastarbeiter in die DDR

Der 54-Jährige kam als Gastarbeiter in die DDR und arbeitete in Chemnitz in einer Fabrik. Mit der Wende musste er sich eine andere Arbeit suchen und verkaufte Waren wie Lebensmittel, Kleidung, Elektrik. Inzwischen hat sich Nguyen Dinh Khoi ein Unternehmen aufgebaut, das „Input Catering“ in Roggentin, wo er auch ein paar Bilder seiner Sammlung zu hängen hat.

Ausstellung „ Fern Ost Nah“ bis 21. Juni im Roten Pavillon, geöffnet Mittwoch, Donnerstag und Saamstag von 14 bis 17 Uhr, Freitag 15 bis 18 Uhr.

Von OZ