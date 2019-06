Rostock

Rostock wappnet sich für die nächsten Starkregenereignisse. Die Grundlage ist ein Konzept, welches die Hansestadt zu einer sogenannten Schwammstadt machen soll. Sowohl neue als auch alte Wohngebiete werden in Zukunft die natürlichen Zuflüsse, Bäche und Abflussbahnen so berücksichtigen, dass Starkregenereignisse nicht mehr zu solch einer Katastrophe führen wie 2011. Doch das sei eine Generationenaufgabe, sagt der Senator für Bau und Umwelt, Holger Matthäus.

„Die Überflutungen aus dem Sommer 2011, in denen fast das gesamte Evershagen Dorf überschwemmt wurde, wo die Menschen knietief in ihrem eigenen Wohnzimmer im Wasser standen, haben den Ausschlag für das integrierte Entwässerungskonzept (INTEK) gegeben“, sagt Matthäus. Damals fielen 138 Liter Regenwasser pro Quadratmeter – das waren über 500 Prozent mehr Regenwasser als im Jahresmittel.

Extremwetter legte Zuflüsse offen

Nach einem Winter, in dem Rostock lange Zeit unter einer 60 Zentimeter dicken Schneedecke lag, gab es eine lange Trockenperiode – bis zum 22.Juli. Dort setzte der extreme Niederschlag ein, der nicht nur Evershagen Dorf, die L22 und weitere Hauptachsen der Stadt überflutete, sondern auch Zuflüsse der Warnow offenlegte, die vorher nicht bekannt waren. Deswegen haben seither alle Akteure der Wasserwirtschaft, wie der Wasser- und Bodenverband „Untere Warnow-Küste“ ( WBV), der Warnow-Wasser- und Abwasserverband (WWAV), die Nordwasser GmbH sowie das Amt für Umweltschutz ihr Expertenwissen zusammengetragen.

Ende Juli 2011 kommen Rostocker Gullydeckel nicht zur Ruhe: Nach vielen starken Regenfällen hatte das Wasser von umliegenden Feldern den Stadtteil Evershagen überflutet. Quelle: OZ

„Das war eine Jahrtausendwetterlage mit Extremregen, für die man vermutlich nie gut gewappnet sein kann“, sagt Matthäus. Doch welches Phänomen durchaus zu kompensieren sei, ist eine Jahrhundertwetterlage. Das heißt, dass die Stadt Rostock in 24 Stunden einen so starken Regen erlebt, wie er rechnerisch nur alle 100 Jahre vorkommt. Dies entspräche einer maximalen Regenmenge von 70 bis 80 Millimeter pro Quadratmeter.

Über ein Prozent der Stadt mit hoher hydrologischer Gefährdung

Im Zuge der Konzept- und Leitplanerstellung wurden unterschiedliche Karten erstellt, die etwa die natürlichen Zu- und Abflüsse, aber auch die gefährdeten Gebiete ausweisen. Demnach bestehen bei 1,2 Prozent des Rostocker Stadtgebietes eine hohe beziehungsweise sehr hohe hydrologische Gefährdung. Besonders betreffe das Gebiete in Gehlstorf, am Stadthafen oder etwa in Warnemünde.

Im Sievershäger Weg, zwischen Sievershagen und Evershagen-Dorf, kann man die ersten Maßnahmen des Entwässerungskonzeptes und des daraus hervorgehenden integralen Entwässerungsleitplanes sehen. Dort wurde ein Zufluss zum Schmarler Bach, das Gewässer 2/8, so verbreitert, vertieft und mit Durchlässen bebaut, dass Starkregen die umliegenden Wohngebiete nicht mehr überfluten könne. Auch an neuralgischen Punkten, wie etwa der S-Bahn-Station Parkstraße, werde das Konzept bei der aktuellen Sanierung beachtet. „Die Straße am Strande etwa soll bis zur Bundesgartenschau 2025 ebenso den Kriterien eines Jahrhundertregens standhalten“, sagt Matthäus.

Ausbau nach Priorität

Sicher ist auch, dass in den Bebauungsplänen von neuen Wohngebieten, wie etwa Groß Biestow, das neue Entwässerungskonzept und der darauf beruhende Leitplan voll umfänglich berücksichtigt werden. „Das Wasser soll da so zu- und abfließen können, wie es ohne das Baugebiet auch schon möglich war“, sagt Sven Schmeil, Abteilungsleiter Wasser und Boden beim Amt für Umweltschutz. Darüber hinaus sei es wichtig, dass schützenswerte Einrichtungen, wie etwa Krankenhäuser, besonders gesichert sind. „Wo in der Stadt Zuflüsse und Entwässerungen saniert werden, wird nach Priorität entschieden“, sagt Sven Schmeil, Abteilungsleiter Wasser und Boden beim Amt für Umweltschutz.

Am Ende solle Rostock eine Schwammstadt sein. Was das bedeutet? „Dass 100 Prozent des Regenwassers bewirtschaftet werden können und dass es bei einer Jahrhundertwetterlage zu keinerlei Überschwemmungen kommt.“ Wann dies zu erreichen ist? „Da es eine Generationenaufgabe ist, wird das bestimmt 60 Jahre in Anspruch nehmen“, sagt Sven Schmeil. Im Bestfall könne man Rostock dann 2080 also als Schwammstadt bezeichnen.

Selbstständiger Schutz unerlässlich

Dennoch sei es notwendig, dass jeder Grundstücks- oder auch Autobesitzer selbstständig Maßnahmen zum Schutz vor Starkregen ergreife, sagt Holger Matthäus. Eine von der Stadt erstellte Broschüre kann über gefährdete Gebiete aufklären. Für Fragen stehen die Mitarbeiter der Abteilung Wasser und Boden im Amt für Umweltschutz gern zur Verfügung. Neben den üblichen Sprechzeiten wird dazu auch auf der nächsten RoBau-Messe am 27. bis 29. September dieses Jahres ein Beratungsstand aufgebaut.

Hier erhalten Sie weitere Informationen und können die erwähnte Broschüre herunterladen.

