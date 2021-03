Bislang keine positiven Corona-Tests von Rostocker Schülern

Rostock

Die umfangreiche Testung von bislang mehr als 1000 Rostocker Schülern hat noch kein einziges positives Ergebnis hervorgebracht. Die Testung mit den sogenannten PCR-Tests, die von dem Rostocker Biotechnologieunternehmen Centogene kostenfrei vorgenommen wird, läuft seit Anfang vergangener Woche. Wie der Chef der Corona-Testsparte bei Centogene, Volkmar Weckesser, sagte, sind neben Schülern aus Abschlussklassen auch Grundschüler sowie einige Lehrer dabei. Mit dem System seien inzwischen 31 Schulen erfasst, manche Schüler seien schon zwei Mal getestet worden.

Rostock seit Monaten niedrige Inzidenz

Rostock zeichnet sich seit Monaten durch eine niedrige Sieben-Tag-Inzidenz aus, die teilweise sogar unter 20 liegt. Deshalb sei das „Null-Positiv-Ergebnis“ keine große Überraschung. Rostock könne mit dieser Art von Testung eine hohe Sicherheit bei der Öffnung der Schulen erreichen.

Es bestehe die große Chance, eine infizierte Person frühzeitig zu isolieren, bevor sie andere Menschen anstecken kann, hieß es. Deshalb könne das von Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) angeregte Rostocker Vorgehen beispielhaft auch für Städte sein, die hohe Inzidenzen aufweisen. Die Tests helfen, die Schulen ohne weitere Infektionen offen zu halten.

Centogene testet seit fast einem Jahr in Neustrelitz

Neben den Schulen in der Hansestadt testet Centogene bereits seit Anfang April vergangenen Jahres im Gymnasium Carolinum in Neustrelitz. Dort sind laut Weckesser bislang knapp 10 000 Tests erfolgt, 10 seien positiv ausgefallen.

„Wir wollen mit diesen Tests in hoher Qualität und einfacher Handhabung zeigen, wie der Weg in eine neue Normalität aussehen kann“, sagte Weckesser. Er ging davon aus, dass die Zahl der Tests in Rostock bis Pfingsten auf rund 100 000 steigen wird. Weckesser zeigte sich zufrieden damit, wie die Schüler mit den Tests umgehen. „Die Quote derer, die den Test nicht korrekt anwenden, so dass beim Selbstabstrich im Rachen zu wenig auswertbares Probenmaterial auf dem Spatel landet, liegt lediglich bei gut einem Prozent“, sagte Weckesser.

Von RND/dpa