Bitte Platz nehmen! So cool können Besucher am Warnow-Ufer in Rostock sitzen

Rostock

Einfach mal anders sitzen: Rund um das Warnow-Ufer in Rostock bieten sich einige coole Sitzgelegenheiten, die sich gut zum Ausspannen eignen. Manche davon wirken auf den ersten Blick ganz schön skurril. Oder haben Sie beispielsweise schon einmal in einer Mülltonne gespeist? Wahrscheinlich nicht. Denn damit ist natürlich nicht die Selbstbedienung von Speiseresten aus der nächstbesten Biotonne gemeint. Sondern die neuste, innovative Idee des Staal-Rock-Cafés am Stadthafen. Hier können die Gäste seit Kurzem auf der Terrasse im Müllcontainer speisen.

Essen im Mühlcontainer? Gabriele Hein (52) und Ehemann Gunnar (56) schlemmen im Staalrockcafe, das seine Gäste in umgebauten Müllcontainern Platz nehmen lässt. Quelle: Dietmar Lilienthal

Die Container wurden ganz einfach zu Sitzmöbeln umfunktioniert und mit komfortablen Sitzkissen ausgestattet. Ob das auch wirklich bequem ist? Und ob! „Hier sitzt es sich sehr gemütlich. Auch das Design gefällt mir gut.” Gabriele Hein ist begeistert von der Upcycling-Idee – also der Wiederverwertung alter Produkte. Die 52-Jährige genießt die Köstlichkeiten des Bistros zusammen mit Ehemann Gunnar (56) beim Sitzen in der Tonne.

Aus alt mach neu

Das sieht nicht nur originell und witzig aus, sondern ist dazu auch noch nachhaltig und fördert ein soziales Projekt. Inhaber und Chefkoch Carsten Loll: „Wir haben uns von Karl’s Erdbeerhof inspirieren lassen.“ Die Idee dahinter: Upcycling. Die Müllcontainer werden in einer Werkstatt des Güstrower Bildungshauses in Sitze verwandelt. Demnächst sollen die Container auch in verschiedenen Farben erhältlich sein. So soll es sich jeder in seiner individuellen Tonne bequem machen können.

Heute ganz kunterbunt

Rost Dock: Wer Lust hat kann sich auch ans Piano setzen, Mirko Sondershausen (57) aus Rostock hatte Lust. Quelle: Dietmar Lilienthal

Bunt, fröhlich, musikalisch – dieser Mix erwartet denjenigen, der sich auf den mit farbigen Klecksen verzierten Schemel setzt. In der aus Containern gemachten Terrasse des Rost Docks findet man diesen kleinen Hocker, farblich im Einklang mit seinem Pendant – einem kolorierten Klavier. Hier kann jeder ran und vor der Hafenkulisse ein Ständchen zum Besten geben. Mirko Sondershausen lässt sich die Gelegenheit nicht entgehen und probiert sein Glück am Piano. Den Spaß kann man dem Dozenten ansehen. „Wenn ich das jetzt noch so gut könnte wie Helge Schneider, hätte das sicher was“, erzählt der 57-jährige Rostocker fasziniert.

Einfach nur mal sitzen

Auch die Tische und Sitzbänke des Rost Docks bestehen aus alten Container-Teilen, die zum Verweilen einladen. Und es geht noch weiter: An der Kaikante haben sich die Freundinnen Shirin Groth (23) und Marie-Lou Wegner (22) in lustige Liegestühle gelegt. Es herrscht heitere Stimmung im knalligen Sonnenschein. Früh kommen lohnt sich – damit die freie Sicht auf das Wasser gesichert ist. Direkt daneben: eine alte Steinmauer, eine weitere Möglichkeit, den maritimen Anblick zu genießen.

Probier’s mal mit Gemütlichkeit

Cooles Sitzmöbel im öffentlichen Raum. Susanne Ellsner (33) entspannt sich an der Warnow in der Nähe vom Gerberbruch auf einer drehbaren Holzliege. Quelle: Dietmar Lilienthal

Ein weiterer Geheimtipp: die drehbaren Sonnenliegen aus Holz in der Nähe vom Gerberbruch. Hier kostet Susanne Elsner die pure Ruhe und Gemütlichkeit nach einem stressigen Arbeitstag aus. Dass sie heute eine Liege abbekommen hat, sei ein Glücksfall gewesen: „Die Liegen sind super beliebt und meistens schon besetzt, wenn ich komme.“ Das Tolle: die Drehfunktion. „So kann man sich bequem die Sonne ins Gesicht scheinen lassen“, berichtet Elsner, die ganz in der Nähe wohnt. Sie sei froh, dass sie heute eine Liege abbekommen hat. Sonst nehme sie sich immer extra ihren eigenen Stuhl mit. „Ich habe leider keinen Balkon, deswegen komme ich hierher“, erklärt die 33-Jährige. Ein idyllisches Plätzchen mit Blick auf die Warnow. Also genau das, was man zum Abschalten und Entspannen brauchen kann.

Wen also jetzt die Lust zu sitzen packt: So ein Platz-Wechsel kann schon mal eine neue Perspektive bieten. Einen Versuch sind diese Sitzgelegenheiten alle mal wert. Weglaufen können sie ja nicht.

Von Anna-Katharina Fischer