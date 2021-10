Rostock

Wenn Björn Krause kurze Hosen trägt, fallen seine kräftigen Oberschenkel auf. Geradezu mächtige Muskeln prägen sie. „Das kommt vom vielen Laufen, Wandern und Spazieren“, sagt der Rostocker Künstler. Der 34-Jährige hat keine Fahrerlaubnis, kein Auto. Immer zu Fuß oder mit dem Fahrrad ist er unterwegs. Kilometerweit. Krause lächelt beinahe schüchtern.

Er steht in seinem kleinen Atelier in einer Baracke unweit des Stadthafens. Kurze Haare, bärtig, kräftig. Tattoos auf dem linken Arm. Ein Spinnennetz ist zu sehen, ein Scharnier in der Armbeuge, ein Bleistift auf dem Handrücken.

Neueste Bilder zeigen nächtliche Waldszenen

Krause steht an seinem großen Arbeitsblock, das Licht von draußen im Rücken. Vor ihm neueste Bilder. Etwa nächtliche Waldszenen. Deren Farbgebung erinnert an den Blick durch ein Nachtsichtgerät: schwarz, grün, weiß. Schreibtinte auf Druckleinwand. Auf ihr ist ein Wolf zu sehen, vor ihm ein totes Tier. Der Titel der Bildes: Schwarzwildjagd.

„Das ist eine Momentaufnahme“, erläutert der Rostocker, der mit leichtem brandenburgischen Akzent spricht. „Ich bin oft in meiner alten Heimat, streiche durch die Wälder.“ Dabei falle ihm auf, dass es mittlerweile viele Wölfe gebe – er sehe das unter anderem an Kadavern oder an den Höhlen der Raubtiere.

„Ich habe schon früh gemalt – vor allem Tiere“

Im Januar 1987 wurde Krause geboren. Es war ein harter Winter mit viel Schnee. Auch in Müllrose im Südosten Brandenburgs. Dort, wo er nach wie vor regelmäßig seine Eltern besucht, wuchs der Künstler auf. „Ich habe schon früh gemalt – vor allem Tiere.“ Es blieb beim Malen. „Ich kann diesen Drang nicht erklären.“ Seine Mutter machte ihn auf die Technische Kunstschule in Rostock aufmerksam, wo er von 2007 bis 2010 eine Ausbildung zum Illustrator erhielt.

Aber Krause ist weniger Illustrator als Maler. „Mein Medium ist die Aquarell-Malerei“, sagt er. „Ich mag es eher wässrig“, meint er augenzwinkernd. Sein Stil, sagt er, werde von anderen als sachliche Romantik beschrieben. Er selbst beschreibe sich nicht. „Ich möchte mir jenseits von irgendwelchen Klischees meine Freiheiten bewahren – die Bewertungen meiner Arbeiten überlasse ich lieber ihren Betrachtern.“

Viel Landwirtschaft, viel Forstwirtschaft

Etwa der „Flugwildjagd“. Eine zart-dunstige und graue Heckenlandschaft ist zu sehen. Sehr klein und mittendrin zwei orangefarbene Menschen mit Warnwesten und ein ebenso orangefarbener winziger Punkt, ein Hund. „Ja, es könnte eine Jagd sein“, sagt Krause. Eine Irritation hat er jedoch eingebaut. Links oben im Bild fliegen zwei Flugzeuge vorbei. „Ich habe das häufig erlebt, dass du denkst, du bist in der Natur und dann donnern dröhnend Flugzeuge am Himmel entlang.“ Das Reale, die angenehme wie auch die harte Wirklichkeit, ist bei ihm stets zugegen.

Ein bis zwei Zigaretten raucht Krause am Tag. „Beim Angeln mal ’ne Pfeife.“ Auf den Wegen zu den Gewässern fallen ihm die Felder mit Monokulturen auf. „Oft wird nur Mais angebaut für die Biogasanlagen.“ Auf einigen seiner Bilder drückt er darüber seine Skepsis aus. Die Natur ist dominantes Thema. Viel Landwirtschaft. Viel Forstwirtschaft.

„Meine Arbeiten werden oft für Bilder gehalten, die von weiblicher Hand kommen“, erzählt Krause. Womöglich weil sie gefühlig komponiert sind. Weil sie sich eher leise als laut den Weg zum Betrachter bahnen. Wie bei seinem Bild „Stiertrieb auf dem Feld“. Krause ist ein Fan von Rindern und von Stiertrieben, wie sie in vielen spanischen Dörfern noch üblich sind. Junge Leute sitzen auf Pferden und Mopeds und treiben die Tiere ins Dorf. „Ein traditionelles Ritual in Spanien.“

Jahrelang hat der Rostocker auf Büttenpapier gemalt. Nun hat er Leinwände für Digitaldrucke entdeckt. „Das ist ein interessantes Material – noch habe ich niemanden gefunden, der es auch nutzt.“ Krause steht vor seinen Bildern. „Ich arbeite nur im Stehen.“ Wer sitze, könne nicht malen. Er sei ein „Frühmaler“ sagt er. „Ich mag Sonnenaufgänge lieber als Sonnenuntergänge.“

Zur Person Björn Krause wurde 1987 geboren und wuchs in Müllrose, nördlich von Cottbus, auf. Nach dem Abitur war er von 2007 bis 2010 Absolvent der Technischen Kunstschule in Rostock und lebt seitdem in der Hansestadt. Nach Abschluss der Kunstschule machte sich Björn Krause selbstständig. Seit fünf Jahren ist er Dozent für Aquarellmalerei an der Design-Akademie Rostock. Seine erste Ausstellung hatte er 2008 in Rostock. Weitere folgten, beispielsweise in Güstrow, Greifswald oder Fürstenwalde.

Oft übernachtet er im Atelier, in dem 20-Quadratmeter-Raum zu ebener Erde, wo die Dinge in einer Ordnung herumliegen, die nur der Künstler dechiffrieren kann, wo ein Spiegel über dem Arbeitsplatz klebt – „zum Checken der Bilder“, um die Fluchten zu prüfen und deren Wirkung –, wo ein Stuhl falsch herum an der Decke und an der Wand ein Hirschgeweih hängt sowie Mengen an Tintenfläschchen in einem Regal stehen. Der Künstler! „Ich nehme Abstand von dem Begriff Künstler“, sagt Rechtshänder Krause. „Ich sehe mich als Handwerker.“

Von Klaus Amberger