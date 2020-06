Rostock

Rostock bekennt Farbe: Unter dem Motto „Nein zu Rassismus! Gemeinsam sind wir stark!“ haben am Samstagnachmittag Polizeiangaben zufolge mehr als 600 Menschen bei Kundgebungen auf dem Doberaner Platz und vor der Polizeiinspektion in der Ulmenstraße ein Zeichen gegen Diskriminierung und Polizeibrutalität gesetzt.

Hintergrund ist der Tod von George Floyd. Der schwarze US-Amerikaner war vorige Woche in Minneapolis gestorben. Ein weißer Polizeibeamter hatte sein Knie acht Minuten und 46 Sekunden lang in den Nacken des am Boden liegenden 46-Jährigen gedrückt. Seitdem gingen Zehntausende Menschen weltweit auf die Straßen, um gegen Polizeigewalt und Rassismus zu protestieren und sich mit der Bewegung „ Black Lives Matter“ solidarisch zu zeigen.

Anzeige

Die Demo in Bildern:

Zur Galerie #BlackLivesMatter: Rostocks Demo in Bildern

Zu den beiden Kundgebungen in Rostock hatte Migranet MV aufgerufen. Das Netzwerk der Migrantenorganisationen in Mecklenburg-Vorpommern hatte zunächst eine Demonstration geplant. Diese war vor der zuständigen Behörde jedoch nicht genehmigt worden.

Weitere OZ+ Artikel

„ Rassismus mit seinen tödlichen Folgen auch in Deutschland ein Problem“

„Wir möchten als Menschen mit Migrationshintergrund genauso behandelt werden wie die weiße Mehrheit der Gesellschaft. Wir möchten, dass wir die Öffentlichkeit auf Alltagsrassismus und auf institutionellen Rassismus aufmerksam machen können. Wir möchten der Mehrheit der Gesellschaft zeigen, welche Privilegien sie hat, die wir nicht haben können. Dies können wir nur erreichen, wenn wir unsere Meinung kundtun“, erklärte Migranet-Sprecher Imam-Jonas Dogesch.

Er machte deutlich, dass Rassismus mit seinen tödlichen Folgen nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland ein Problem ist. Auch hierzulande erlebten „Migrant*innen jeden Tag sowohl gesellschaftlichen wie auch institutionellen Rassismus“, betonte Dogesch und erinnerte an das Pogrom von Lichtenhagen im Sommer 1992 und den NSU-Mord dem Türken Mehmet Turgut im Februar 2004.

Appell: Solidarität mit von Rassismus Betroffenen zeigen

Der eindringliche Appell: „Wir fordern alle Regierungen der Welt auf, dass sie sich für die Rechte der Minderheiten einsetzen! Wir fordern, dass sie auch das Leben der Gruppen, die am Rande des gesellschaftlichen Lebens stehen, schützen und diese Gruppen stärken!“

Ebenso wichtig sei Solidarität mit den Betroffenen. Auch jene, die nicht durch Hautfarbe oder Religion zu einer Minderheit gehörten oder am Rande der Gesellschaft stünden, seien gefordert, sich für die Rechte ihrer Mitmenschen stark zu machen. „Wir müssen alle zusammen laut werden gegen Rassismus und dagegen kämpfen!“

„I can’t breathe“: Stiller Protest am Kröpeliner Tor

Bereits am vergangenen Donnerstag hatte in Rostock ein stiller Protest gegen Rassismus alle Blicke auf sich gezogen: In Erinnerung an George Floyd legten sich 100 Leute für neun Minuten bäuchlings auf die regennassen Pflastersteine am Kröpeliner Tor.

Hintergrund Der Afroamerikaner George Floyd war am 25. Mai bei einem brutalen Polizeieinsatz in der US-Großstadt Minneapolis ums Leben gekommen. Ein weißer Polizist hatte sein Knie mehrere Minuten lang an Floyds Hals gedrückt. Floyd flehte wiederholt mit den Worten „I can’t breathe“ (Ich kann nicht atmen) um Hilfe, bevor er das Bewusstsein verlor. Wenig später verstarb er in einem nahen Krankenhaus. Wegen Floyds Tod kam es zu Protesten und teilweise auch Ausschreitungen in mehreren Städten der USA. Weltweit gingen Menschen auf die Straße um ein Zeichen gegen Rassismus und Polizeibrutalität zu setzen.

Lesen Sie auch:

Von ab