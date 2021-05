Blackout am Steuer: Irrfahrt von Senior in Rostock endet am Stromkasten

Rostock

Blackout am Steuer mit fatalen Folgen: Im Rostocker Tannenweg hat sich am Donnerstagvormittag aufgrund von gesundheitlichen Problemen bei einem Autofahrer ein Verkehrsunfall ereignet. Der Wagen des Seniors prallte nach einer Irrfahrt in der Nähe eines Bahnübergangs gegen einen Stromkasten. Es gab zwei Verletzte.

Wie die Polizei mitteilte, geschah das Unglück kurz nach 10 Uhr. Der 73-jährige Fahrer und seine Ehefrau auf dem Beifahrersitz kamen aus Groß Schwaß und waren in Richtung Rennbahnallee unterwegs, als dem Rentner – so schilderte er es den Polizeibeamten – schwarz vor Augen wurde. Er verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Hyundai kam auf Höhe des Veolia-Entsorgungsbetriebs nach links von der Fahrbahn ab und geriet in einen Graben.

In der Folge streifte er zwei Verkehrszeichen, prallte gegen einen Findling am Boden und stieß schließlich gegen einen Stromkasten, der sich an einem Bahnübergang befindet. Kurz, nachdem der Notruf abgesetzt wurde, trafen zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die Berufsfeuerwehr und die Polizei an der Unfallstelle ein. Beide Insassen erlitten leichte Verletzungen. Der 73-Jährige musste aufgrund der gesundheitlichen Probleme in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei auf rund 15 000 Euro.

Von Stefan Tretropp