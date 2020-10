Ein 20-Jähriger ist am Donnerstag bei einem Brand in Blankenhagen verletzt worden. Er kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

Landkreis Rostock: 20-Jähriger bei Brand in Wohnhaus verletzt

