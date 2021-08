Rostock

Viel los beim Blasorchester Rostock: Der Traditionsverein feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Große Feierlichkeiten gab es coronabedingt leider nicht. Trotzdem freuen sich die Mitglieder, seit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen wieder proben zu dürfen – seit diesem Jahr in neuer Lokalität. Denn der Verein musste umziehen. Musiziert wird jetzt an Bord des Schiffs „Likedeeler“ in Schmarl-Dorf. „Das ist ein Jahr des Umbruchs“, sagt Richard Hansen, Dirigent des Orchesters.

Nach 22 Jahren Auszug aus altem Proberaum

Die rund 30 Vereinsmitglieder probten am vergangenen Montag nach einem Dreivierteljahr erstmals wieder. Die „Likedeeler“ und der große Saal im Inneren des Schiffes seien perfekt geeignet, sagt Vorstandsmitglied Rainer Ruff. Der 42-Jährige habe schon in seiner Jugend im Jugendblasorchester dort gespielt.

Im vergangenen Jahr mussten die Musiker aus ihrem Proberaum im Fischereihafen ausziehen. Sanierungsarbeiten und Brandschutzbestimmungen verhinderten die Weiternutzung. 22 Jahre lang übte das Orchester dort. „Wir haben dann händeringend nach einem neuen Proberaum gesucht“, berichtet Rainer Ruff. Der Förderverein „Jugendschiff Likedeeler“ habe glücklicherweise Platz anbieten können.

Das Blasorchester Rostock probt nach eineinhalb Jahren Corona-Pause wieder. Diesmal im neuen Proberaum im Traditionsschiff Likedeeler. Quelle: Anh Tran

Neuer Dirigent gesucht

Noch mehr Veränderung gibt es in drei Wochen. Richard Hansen, seit vier Jahren Vereinsmitglied, verlässt seinen Posten als Dirigent und Probenleiter, um nach Flensburg zu ziehen. Die Stelle zu besetzen, sei schwierig, sagt Vorstandsvorsitzende Anita Knubbe. Ein Dirigent müsse viele Qualitäten erfüllen. „Er muss ein gutes Gespür für die Leute und natürlich die Musik haben.“ Die 35-Jährige weiter: „Und er muss viel Zeit mitbringen. Es dauert, sich auf Proben vorzubereiten.“

Das Verhältnis zwischen Orchester und Dirigent sei im Verein aber sehr angenehm, verspricht Richard Hansen. Zwischen dem 25-Jährigen und den Musikern herrsche stets Augenhöhe. Im Gegensatz zu anderen Dirigenten sehe er sich nicht als unnahbare Autoritätsperson. „Es muss ja nicht so militärisch aufgezogen sein.“

Der leidenschaftliche Musiker, der sieben Instrumente beherrscht, möchte definitiv weiter Mitglied bleiben. „Und wenn es nur ist, um im Urlaub vorbeizuschauen und Vereinsanträge zu unterzeichnen“, scherzt er.

Orchester mit langer Historie

Seit seiner Gründung im Jahr 1990 bis heute blickt der Verein auf eine ereignisreiche Geschichte zurück. Von freischaffenden und ehemaligen Berufsmusikern gegründet, widmete sich das Orchester der Erhaltung und der Verbreitung der Blasmusik in Rostock.

Seither spielt der Verein traditionelle Musik, Unterhaltungs- und Popmusik, Musicalmelodien und vieles mehr. „Das Einzige, was wir nicht können, ist Techno“, lacht Vorstandsmitglied Rainer Ruff.

Roland Klar, der fast die gesamte Zeit dabei war, schätzt den Verein für diesen Abwechslungsreichtum und die familiäre Atmosphäre. „Wenn man das alles verbinden kann“, erklärt der 70-Jährige, „das gibt erst so richtig Pfiff.“ Der erfahrene Musiker spielt seit 60 Jahren Waldhorn. Ans Aufhören denkt er nicht. Im Verein möchte er noch lange bleiben. „Solange der Geist noch will und der Körper mitmacht, mache ich weiter.“

Stabile Mitgliederzahlen und Hoffen auf Auftritte

Trotz Umbruchs in diesem Jahr: Die Mitgliederzahlen blieben trotz Pandemie und Lockdown stabil. „Wir haben von Mitgliederschwund bei anderen Vereinen gehört“, berichtet Anita Knubbe. „Aber bei uns sind glücklicherweise alle wiedergekommen.“

Aktuell hofft das Orchester noch darauf, in den nächsten Monaten für Auftritte gebucht zu werden. „Momentan ist leider nichts in Aussicht“, bedauert Anita Knubbe. „Aber je nach Pandemie-Lage eventuell im Herbst bei Laternenumzügen“, hofft sie.

Von Anh Tran