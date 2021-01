Rostock

Besondere Rezepte, nur frische Zutaten, eine kleine, feine Speisekarte und das besondere Ambiente eines historischen Hauses in der Innenstadt: Das Restaurant „Blauer Esel“ hat sich in Rostock bereits schnell nach seiner Eröffnung im Februar 2019 einen ausgezeichneten Namen gemacht.

Nun nach nicht einmal zwei Jahren am Markt wagt das Inhaber-Ehepaar Miro und Melanie Germanotta den nächsten Schritt: Die beiden eröffnen ihr zweites Lokal. Der „Blaue Esel“ bekommt mit dem neuen Bistro, das gleichzeitig Broilerbar ist, nun also quasi einen „kleinen Bruder“ im Osthafen unweit des Hotels „ Warnow“.

Anzeige

Im Lockdown blieb Zeit für Konzept und Einrichtung des „neuen Esels“

„Wir gehen diesen Schritt bewusst mitten in der Corona-Krise“, sagt Investor Germanotta. Zum einen, weil er explizit das Zeichen setzen wolle: „Es gibt eine Zukunft für die Gastronomie und zwar eine sehr gute.“ Und zweitens: „Weil wir im laufenden Betrieb mit einem ständig vollen Restaurant kaum dieses Projekt hätten umsetzen können.“

Mitarbeiterin Evelina Brikaine (26) mit der Speisekarte im Blauen Esel 2, dessen Gebäude alten DDR-Charme ausstrahlt Quelle: Frank Söllner

Im Lockdown blieb die Zeit für Konzept und Einrichtung des „kleinen Esels“. Schon das Gebäude deutet darauf hin, dass Germanotta das Extravagante mag. Baute er in der Eselföterstraße in der Innenstadt noch ein Kaufmannshaus aus dem 16. Jahrhundert mit alten Balken, Wandmalereien und historischer Treppe aus, hat er sich nun fürs Gegenteil entschieden: Der „Esel 2“ ist ein alter Backstein-Bungalow – Linoleum-Boden mit Karo-Muster im Flur, DDR-Lampen und -türen. Helle Fliesen und einfache Tische im Speiseraum, Selbstbedienung an einer offenen Essenausgabe.

Früher eine der ältesten Kantinen Rostocks im Gebäude

„Es ist eine der ältesten Kantinen Rostocks, 1946 gegründet“, sagt Germanotta. Und dieses Flair habe er erhalten wollen. Nach der Wende war sie lange als Kantine des im Osthafen ansässigen Betriebs Ferdinand Schultz Nachfolger (FSN) genutzt worden, bis der damalige Betreiber 2019 aufhörte.

Nun will Germanotta auch diese Tradition fortsetzen: „Wir werden auch als Kantine für FSN fungieren“, betont der Unternehmer. Für ihn in Corona-Zeiten positiv: Denn mit Hygienekonzept dürfen Kantinen auch im Lockdown für Mitarbeiter der entsprechenden Firma geöffnet bleiben, seit diesem Montag läuft der Betrieb.

Mehr lesen:

„Wir sind jedenfalls sehr froh und stolz, dass wir nun einen so namhaften Gastronomen gefunden haben, der auch noch unseren Kantinenbetrieb absichert. Denn der Blaue Esel gilt ja inzwischen als eines der besten Restaurants in der Stadt“, sagt Axel Erdmann, geschäftsführender Gesellschafter von FSN.

Attraktiver Standort im Hinblick auf Bundesgartenschau

Miro Germanotta bietet neben dem Kantinenbetrieb ab sofort auch einen Abholservice für Speisen im Osthafen an. Mittelfristig will der 58-Jährige, der früher als Leiter des Kundencenters beim Kreuzfahrtriesen Aida arbeitete, aber noch mehr erreichen mit seinem zweiten Restaurant: „Wir wollen vom neuen Standort aus einen großen Cateringservice aufbauen. Und wir möchten natürlich ein beliebtes Lokal in diesem Stadtteil werden – sobald Corona vorbei ist.“

Geschäftspartner: Miro Germanotta (Mitte) mit Axel Erdmann (l.) und Tom Scheffler von FSN, deren Kantinenbetrieb jetzt im „Blauen Esel Bistro & Broiler“ stattfindet. Quelle: Frank Söllner

Der Gastronom sieht in der Gegend großes Potenzial: „Wenn 2025 die Bundesgartenschau nach Rostock kommt, dann ist das Gelände um die Warnow ein echter Boombereich.“ Schon jetzt seien dort viele Spaziergänger auf dem Weg zum Gehlsdorfer Ufer unterwegs. Und durch die vielen Betriebe in der Nachbarschaft, wie zum Beispiel Centogene, gebe es insgesamt ein Potenzial von rund 1000 Menschen, die in ihrer Mittagspause etwas zu essen suchten.

40 Mitarbeiter, zwei Chefs Mit seinem zweiten Lokal hat der Blaue Esel nun insgesamt 40 Mitarbeiter. Im „Bistro und Broiler“, dem „Esel 2“, arbeiten fünf Kräfte, die meisten Mitarbeiter werden nach Ende des Lockdowns weiterhin im Anfang 2019 eröffneten Restaurant in der Innenstadt (Eselföterstraße 26) eingesetzt sein. Derzeit ist gut die Hälfte des Betriebs in Kurzarbeit, die anderen Angestellten kümmern sich um Abholservice und das neue Lokal, das als Kantine auch während des Shutdowns genutzt werden kann. Miro und Melanie Germanotta sind gleichberechtigte Geschäftsführer des Blauen Esels. Bevor das Paar in die Gastronomie ging, arbeitete es für die Reederei Aida Cruises.

Duell mit Neptun: „Wollen die besten Broiler der Stadt anbieten“

Auch wenn der „kleine Esel“ rustikaler ist als das erste Haus, will Germanotta das Konzept der frischen Speisen beibehalten: „Es gibt auch im Bistro keine Fertigwaren“, verspricht er.

Mitarbeiterin Pauline Vieth (19) mit einem XXL-Broiler im neuen Esel Bistro Quelle: Frank Söllner

Und ein spezielles Projekt hat er sich zudem auf die Fahnen geschrieben: Er will sich einen Namen als beste Broilerbar Rostocks machen. „Bisher ist dafür ja das Neptun in Warnemünde bekannt. Aber ich fordere die Kollegen heraus. So ein Wettbewerb ist doch spannend“, sagt der gebürtige Italiener augenzwinkernd. Er mag halt die besonderen Herausforderungen.

Broilerbar: Die gebratenen Hähnchen sollen eine Spezialität des zweiten Blauen Esels werden. Küchenchef Johannes Roselt (36) kennt sich damit gut aus. Quelle: Frank Söllner

Von Alexander Loew