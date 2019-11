Blick hinter die Kulissen: So arbeitet Centogene

Rostock

Das Rostocker Unternehmen Centogene hat sich darauf spezialisiert, seltene Erbkrankheiten zu diagnostizieren. Ärzte und Kliniken in aller Welt setzen bei „rätselhaften“ Erkrankungen ihrer Patienten mittlerweile auf Hilfe aus Rostock.

Das Prinzip ist einfach: Die Betroffenen senden eine Probe mit ihrer DNA an die Labore in der Hansestadt. Dort wird das Erbgut entschlüsselt – und mit riesigen Datenbanken abgeglichen. Ärzte gleichen dann ab, ob sich in den Genen der Patienten Hinweise auf eine der rund 5500 bekannten angeborenen, seltenen Erkrankungen finden. So arbeitet Centogene – ein Rundgang in sieben Stationen:

Probenannahme

Bei Malin Wagner gehen die Blutproben ein. Hier werden sie erfasst. Quelle: OVE ARSCHOLL

In der „Probenannahme“ – auf Englisch auch „Sample Entry“ genannt – kommen die DNA-Proben aus aller Welt an. Ganz normal per Post oder per Kurier; aus Arztpraxen, Kliniken und auch von Pharma-Konzernen, mit denen Centogene an der Entwicklung neuer Therapien arbeitet. „In den meisten Fällen erhalten wir unsere selbstentwickelten Filterkarten“, sagt Malin Wagner.

Die 28-Jährige aus Ribnitz-Damgarten ist Biologin und nimmt die Proben mit ihren Kollegen in Empfang. „Auf den Filterkarten finden wir Infos zum Patienten, zum behandelnden Arzt, zu den Symptomen und getrocknetes Blut des Patienten.“ Getrocknetes Blut ist ideal, um später daraus das Erbgut zu entschlüsseln: Es ist bei Raumtemperatur bis zehn Jahre haltbar.

Das „Stanzen“

Knar Arakelyan stanzt die Proben aus und füllt sie in Reagenzgläser. Quelle: OVE ARSCHOLL

Sind die (Blut-)Proben erfasst worden, geht es ins erste Labor: Dort werden die Filterkarten von Fachleuten, wie der Chemikerin Knar Arakelyan (29), „gestanzt“. Die kleinen, konfettiähnlichen Schnipsel mit dem getrockneten Blut der Patienten werden gereinigt, aufbereitet und für die „Extraktion“ des Erbgutes vorbereitet. In kleinen Röhrchen geht es für die „Schnipsel“ weiter auf die Reise.

Die Extraktion

Pauline Hillenbrand nutzt einen DNA-Extraktions-Roboter, um die DNA aus den Blutproben zu gewinnen. Quelle: OVE ARSCHOLL

Im dritten Schritt übernimmt modernste Technik: In einer abgeschirmten Spezialmaschine – einer Art „DNA-Extraktions-Roboter“ – wird aus dem getrockneten Blut auf den Pappschnipseln die DNA der Patienten gefiltert. Das geschieht unter Aufsicht, zum Beispiel von Biologin Pauline Hillenbrand (26), aber völlig automatisch.

Die Probenröhrchen sind mit Barcodes markiert, um Verwechslungen auszuschließen. Bis zu 96 Proben kann die Technik zeitgleich bearbeiten. Am Ende bleibt in den Röhrchen eine wässrige Lösung, die das gereinigte Erbgut der Patienten enthält.

Die Kontrolle

Julia Gäbler-Steinfurth bestimmt das Volumen der gewonnenen DNA. Quelle: OVE ARSCHOLL

Bevor die DNA analysiert wird, steht eine Qualitätskontrolle an: Julia Gäbler-Steinfurth, leitende Medizinisch-Technische Angestellte im Labor, untersucht die aufbereiteten Proben. Sie bestimmt, ob ausreichend Gen-Material vorhanden ist, misst das Volumen der Probenflüssigkeit.

Die Vermehrung

Laura Pradas und Dimitar Ugrinovski pipettieren DNA-Proben. Quelle: OVE ARSCHOLL

Damit das Erbgut ausgelesen werden kann, muss die komplette DNA vermehrt werden. Dafür nutzen die Fachleute bei Centogene – Dimitar Ugrinovski und seine Kollegin Laura Pradas zum Beispiel – die sogenannte Polymerase-Kettenreaktion. Das komplette Genom – oder auch nur einzelne Abschnitte, auf denen die Mediziner den Gendefekt vermuten – werden pipettiert und mit Hilfe des Enzyms DNA-Polymerase vermehrt.

Das Enzym funktioniert wie ein Kopierer für die DNA-Stränge. Der eigentlich „Vermehrungsprozess“ findet bei 95 Grad Celsius in speziellen Geräten, sogenannten Thermocyclern, statt. „Wir brauchen eine Vielzahl an Gen-Material, um später die Erbinformationen aufschlüsseln zu können.“

Das Auslesen

Melina Bilinski bedient ein Sequenziergerät. Quelle: OVE ARSCHOLL

Das eigentliche Entschlüssen der DNA, das Auslesen der Gene, findet in einem kleinen, unscheinbaren Kasten statt. Der sogenannte Gen-Sequenzer sieht aus wie eine Mikrowelle mit Computerbildschirm und -tastatur. Innen drin steckt aber das modernste an Technik, was die Welt zu bieten hat: Mit Lasertechnik werden die einzelnen DNA-Stränge abgetastet und gescannt. Wie genau das funktioniert, ist Firmengeheimnis des Herstellers.

Mehr als 1,5 Millionen Euro kostet eines dieser Geräte. „Das Sequenzieren, das Auslesen der Daten, dauert drei Tage“, sagt Melina Bilinski (28), Genetik-Studentin aus Argentinien.

Die Auswertung

Liegen die aufgeschlüsselten Erbinformationen des Patienten digital vor, sind die Bio-Informatiker und die Ärzte bei Centogene gefragt: Sie gleichen die Proben der Patienten mit bekannten Mutationen von seltenen Erbkrankheiten aus der eigenen und den öffentlichen Datenbanken ab. Sie interpretieren die Befunde mit ihrer weltweiten Expertise und geben Therapie-Empfehlungen an die behandelnden Ärzte.

Von Andreas Meyer