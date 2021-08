Rostock

Ein Gerichtsurteil mit möglicherweise weitreichenden Folgen hat das Amtsgericht Rostock am Donnerstag gefällt. Es sprach eine 44-jährige Frau frei, die vor knapp zwei Jahren nach dem Überfahren einer roten Ampel geblitzt worden war. Die Betroffene profitierte davon, dass in der Blitzersäule am Werftdreieck eine fehlerhafte Software verbaut ist. Das Urteil könnte Auswirkungen auf zahlreiche Autofahrer haben, die in der Vergangenheit ebenfalls von der 2016 in Betrieb genommenen Anlage fotografiert wurden.

Die Vorgeschichte: Eine heute 44 Jahre alte Autofahrerin aus dem Landkreis Rostock ist mit ihrem Wagen am 25. Oktober 2019 auf der Werftstraße unterwegs und biegt trotz der umspringenden Ampel noch schnell nach links in Richtung Lübecker Straße ab. Dabei passiert es: die Ampel schaltet auf Rot, die Säule blitzt die Autofahrerin. Sie bekommt später Post, soll eine Geldstrafe zahlen und zudem einen Punkt in Flensburg erhalten. Die Frau legt Einspruch ein, nimmt sich mit Straf- und Verkehrsrechtsanwalt Maximilian Rakow rechtlichen Beistand.

Gericht stellt fest: Software von Blitzer ist fehlerhaft

Ihr Veto hat Erfolg. Der Grund: Das Gericht stellt eine im Blitzer verbaute fehlerhafte Software, die für den Standort nicht geeignet ist, fest. Somit konnte an diesem Ort „nicht entsprechend der Bauartzulassung“ gemessen werden. Gleich zwei Gutachter der Dekra, einer aus Rostock und einer aus Berlin, werden in der Verhandlung im Amtsgericht gehört. Beide sagen übereinstimmend aus, dass die Software nicht kompatibel für den Blitzer-Standort ist.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Klartext heißt das: Die Haltelinien, die im Messgerät virtuell hinterlegt sind, passen nicht zu den tatsächlichen Linien auf der Fahrbahn. Am 22. Juli treffen sich dann Vertreter von Polizei, Dekra, Amtsgericht und Stadtamt an der Blitzersäule, begutachten diese und führen eine Eichung durch. Das Ergebnis: Keine Beanstandungen. Rechtsanwalt Rakow bemängelt, dass er über diesen Termin nicht in Kenntnis gesetzt wurde. „Dieses Gerät ist nicht tauglich und müsste umgehend außer Betrieb genommen werden“, erklärt der 37-Jährige.

Gutachten von 2018 wies bereits auf technische Fehler hin

Er stützt seine These dabei auch auf ein bereits vorliegendes Gutachten. Denn vor knapp drei Jahren weist Verkehrsmesstechniker Gunar Miers auf mögliche technische Fehler in genau dieser Anlage hin. „Ich habe 2018 ein Gutachten geschrieben und festgestellt, dass die virtuelle, im Blitzer hinterlegte und gespeicherte, Haltelinie um 24 Zentimeter im Vergleich zu der tatsächlichen Linie abweicht“, erklärt der 46-jährige Sachverständige von Kfz-Natzius. „Die Dekra hat das damals abgebügelt. Ich habe das Gefühl, dass man sich schützend vor das Gerät gestellt hat“, vermutet Miers.

Straf- und Verkehrsrechts-Anwalt Maximilian Rakow (37) vor der Blitzersäule am Werftdreieck in Rostock Quelle: Stefan Tretropp

Nun aber die Kehrtwende. Der Sachverständige geht ins Detail. Die Software erlaube nicht, dass negative Winkel eingegeben werden. Dadurch ist die Haltelinie der linken Abbiegespur vom Messgerät aus nach hinten versetzt, was 24 Zentimeter von dem abweicht, wie die reelle Linie verläuft. Man könne nur, so der Gutachter, einen Winkel von null Grad, aber eben keinen negativen eingeben. Diese erheblichen Abweichungen und der nicht einstellbare Negativwinkel sorgen dafür, dass die Aufnahmen rechtlich nicht verwertbar sind.

Dies bestätigt auch Gabriele Krüger, Pressesprecherin beim Rostocker Amtsgericht: „Das Verfahren endete mit einem Freispruch, weil das Messgerät über eine fehlerhafte Software verfügt, die nicht für diesen Standort ausgelegt ist.“

Blitzer soll schnell auf technischen Stand gebracht werden

Das für Verkehrsangelegenheiten zuständige Verkehrsamt der Stadt Rostock werde nun „Abhilfe“ schaffen, sagte die Gerichtssprecherin. Heißt: Die Blitzersäule soll schnellstmöglich auf den technischen Stand gebracht werden, dass die Fotos auch gerichtsverwertbar und rechtlich sauber sind.

Inwieweit nun Bußgeldbescheide ungültig und wie viele betroffen sind, ist derzeit noch unklar. Die Antwort zu einer an die Hansestadt Rostock gerichteten Anfrage steht noch aus.

Bereits zwischen Ende 2013 und Ende 2014 setzte der Landkreis Rostock eine fehlerhafte Software für die Geschwindigkeitsmessung an der B 105 in Bentwisch ein. Damals hatten zahlreiche Betroffene Einspruch eingelegt und vor Gericht stets Recht bekommen. Bußgelder, Punkte und Fahrverbote entfielen. Wer jedoch kein Veto einlegte und zahlte, hatte schlichtweg Pech. ADAC-Verkehrsjurist Markus Schäpe sagte zum damaligen Zeitpunkt: „Ist ein Verfahren rechtskräftig abgeschlossen, gibt es keine Chance dagegen vorzugehen.“

Schon 2011 sorgten die Blitzersäulen für Aufregung, weil mitunter das falsche Auto abgelichtet wurde. Eine neue Software sollte die Probleme damals behoben haben, die Zweifel blieben jedoch. Ähnlich dürfte es sich auch in dem nun vorliegenden Fall darstellen. Für Städte und Kommunen sind Blitzer eine wichtige Einnahmequelle. Jährlich erzielen Hansestadt und Landkreis Rostock mehrere Millionen Euro durch Temposünder.

Von Stefan Tretropp