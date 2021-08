Rostock

Das Amtsgericht Rostock hat in der vergangenen Woche eine 44-jährige Frau freigesprochen, die vor knapp zwei Jahren nach dem Überfahren einer roten Ampel geblitzt worden war. Die Betroffene profitierte davon, dass in der Blitzersäule am Werftdreieck eine fehlerhafte Software verbaut ist. Doch was bedeutet dieses Urteil für andere Betroffene?

Die OZ hat mit dem Rostocker ADAC-Vertragsanwalt Harald Heinrich über das Thema gesprochen und nachgefragt, ob Geblitzte ihre bezahlten Bußgelder erstattet bekommen können und ob eine technische Aufrüstung des Blitzers am Werftdreieck überhaupt vorteilhaft für Autofahrer ist.

Wer kann jetzt darauf hoffen, um ein Bußgeld herumzukommen?

Der ADAC-Experte betont, dass in so einem Fall immer die Zustellung eines Bußgeldbescheides relevant ist – und nicht, wann man geblitzt wurde. „Es ist gesetzlich festgelegt, dass wenn drei Monate nach dem Blitzen kein behördliches Schreiben kam, die Tat verjährt ist“, sagt Heinrich. Das sei auch unabhängig davon, ob der Blitzer regelkonform funktioniert oder nicht.

ADAC-Verkehrsjurist Harald Heinrich aus Rostock klärt die wichtigsten Fragen zum nicht regelkonformen Blitzer am Werftdreieck. Quelle: ADAC-Vertragsanwalt Harald Heinrich

Doch auch wenn ein Bußgeldbescheid schon zugestellt wurde, kann es sein, dass man die Geldbuße nun nicht bezahlen muss. „Erst nach zwei Wochen wird der Bescheid unanfechtbar. In dieser Zeitspanne kann man also noch ein Veto einlegen.“

Was ist, wenn ich mein Blitzerbußgeld bereits bezahlt habe?

Dann hat man Pech gehabt, sagt der Verkehrsjurist. „Ist ein Verfahren rechtskräftig abgeschlossen, gibt es grundsätzlich keine Chance, dagegen vorzugehen“, erklärt der Experte. Bußgelder, Punkte und Fahrverbote können dann nicht mehr gelöscht beziehungsweise zurückgezahlt werden. Allerdings gibt Harald Heinrich auch zu bedenken, dass ein Punkt in Flensburg bereits wieder nach zweieinhalb Jahren getilgt wird.

Wie lege ich ein Veto gegen ein Blitzerfoto vom Werftdreieck ein?

Wurde man geblitzt, weil man zu schnell unterwegs war oder man über eine rote Ampel gefahren ist, erhält der Verkehrssünder noch vor der Zustellung des Bußgeldbescheids einen Anhörungsbogen, in dem der Fahrer die Gelegenheit hat, sich zu der Sache zu äußern. Der enthält alle wichtigen Informationen zum Tatbestand. Das können sein: Zeit und Ort des Verstoßes oder die Höhe der Geschwindigkeitsübertretung. Weiterhin enthält der Anhörungsbogen bereits Hinweise zur Höhe des zu erwartenden Bußgeldes. Hier kann man bereits angeben, dass der Blitzer nicht regelkonform war und man deshalb ein Veto einlegt.

Sollte trotzdem ein Bußgeldbescheid folgen, muss man innerhalb von zwei Wochen Einspruch erheben. Es ist zwar grundsätzlich zulässig, gegen den Bußgeldbescheid ohne anwaltliche Hilfe Einspruch zu erheben, die Hilfe eines Rechtsanwalts für Verkehrsrecht ist aber ratsam.

Wie geht es nun mit dem Werftdreieck-Blitzer weiter?

Das für Verkehrsangelegenheiten zuständige Verkehrsamt der Stadt Rostock werde nun Abhilfe schaffen, sagte eine Gerichtssprecherin nach dem Urteil am 19. August. Heißt: Die Blitzersäule soll schnellstmöglich auf den technischen Stand gebracht werden, dass die Fotos auch gerichtsverwertbar und rechtlich sauber sind.

Wie viele Autofahrer von ungültigen Bußgeldbescheiden betroffen sind, ist derzeit noch unklar. Die Hansestadt Rostock wird sich dazu erst äußern, wenn die schriftliche Entscheidung des Amtsgerichtes Rostock vorliegt.

Wird nach der technischen Anpassung dann weniger geblitzt?

ADAC-Verkehrsjurist Harald Heinrich geht nicht davon aus. Ganz im Gegenteil: „Wenn ein Mangel behoben wird, ist dies meist gar nicht zugunsten der Autofahrer. Es werden dann eher noch mehr Temposünder oder Fahrten über rote Ampeln registriert“.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gab es einen ähnlichen Fall schon einmal in MV?

Bereits zwischen Ende 2013 und Ende 2014 gab es im Landkreis Rostock bei der Geschwindigkeitsmessung an der B 105 in Bentwisch formale Fehler. Damals hatten zahlreiche Betroffene Einspruch eingelegt und vor Gericht stets Recht bekommen. Bußgelder, Punkte und Fahrverbote entfielen.

In die ähnliche Kerbe schlägt auch ein Fall aus dem Jahr 2020 in Grevesmühlen. Hierbei ging es allerdings um eine ungültige Parkgebührenordnung. Diese war nämlich seit 2011 nicht mehr rechtskräftig, da die Stadtvertreter nie die neuen Gebühren auf den städtischen Parkplätzen beschlossen hatten. Ergo waren auch die Strafzettel, die seit 2011 in Grevesmühlen verteilt wurden, ungültig. Zumindest theoretisch, in der Praxis hätten Autofahrer rechtlich dagegen vorgehen können, wenn sie denn davon gewusst hätten.

Von Ann-Christin Schneider