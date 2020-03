Rostock

Das erste Jahr mit Baby ist nicht immer nur Zuckerschlecken. „Im Kreißsaal wird ja nicht nur ein Kind geboren, sondern auch eine Mama“, sagt Katharina Nachtsheim. Die Berlinerin weiß, wovon sie spricht – sie hat selbst drei Kinder. Auf dem sehr erfolgreichen Blog „StadtLandMama“ berichtet die 38-Jährige zusammen mit Lisa Harmann über die eigenen Erfahrungen als Mutter. Auch wenn die sich mit ihrem 3-, 6- und 9-jährigen Nachwuchs nicht mehr vorrangig um Zahnen oder Beikost drehen.

„Klar ist: Wir sind, zum Beispiel beim Thema Vereinbarkeit, weit weg von Perfektion“, sagt Katharina Nachtsheim. „Ich würde gern sagen, bei uns läuft alles super und alle sind dabei immer gut gelaunt. Aber natürlich gibt es auch hier die Phasen, in denen wir uns gerade so durchwurschteln und es statt frisch gekochtem Essen und sauberen Kinderzimmern nur Tiefkühlpizza und Chaos gibt.“

Gute Texte aus dem Familienalltag

Ganz offen und ehrlich berichtet die gelernte Journalistin auch auf dem Blog. Rund 1,2 Millionen Besuche zählt „StadtLandMama“ im Monat. Das Erfolgsgeheimnis des Mama-Duos sei dabei, dass sich beide nicht nur selbst in den Vordergrund stellen und eine Art Tagebuch schreiben, sondern vielmehr auch über andere Familien und deren Lebensmodelle berichten. „Wir geben denen, die eine Stimme verdienen, auf unserem Blog eine Plattform“, sagt die Berlinerin.

Bewusst hätten sich Stadt- und Land-Mama dafür entschieden, weiter auf gute und auch längere Texte zu setzen, anstatt mit Fotos und Kooperationen – zum Beispiel als Influencer bei Instagram – schnelles Geld zu machen.

Katharina Nachtsheim (r.) und Lisa Harmann betreiben nicht nur den sehr erfolgreichen Blog „StadtLandMama“, sondern haben auch ein Buch geschrieben. Quelle: Charles Yunck

Die jeweils drei Kinder werden dabei außen vor gelassen und nie mit Gesicht gezeigt, obwohl einige Werbekunden das gerne sehen würden. „Mir ist es lieber, jemand schreibt, dass er von meinem Text berührt wurde, als dass er nur wissen will, von wem das Kleid ist, das meine Tochter trägt“, so die Dreifachmama.

Am 17. März um 18 Uhr ist Katharina Nachtsheim zu Gast bei der OZ. Im Coworking-Space „ Basislager“ im Verlagshaus in der Richard-Wagner-Straße erzählt sie dann unter anderem darüber, wie erfolgreiches Bloggen geht. „Der Markt ist zwar schon gut gefüllt, aber ich denke, wenn jemand eine Nische findet und mit Begeisterung dabei ist, dann ist erfolgreiches Bloggen durchaus noch möglich“, sagt sie.

Mama-Mutmach-Buch statt weiterer Erziehungsratgeber

Aus den Duo-Bloggerinnen sind mittlerweile auch Buchautorinnen geworden. In „Wow-Mom“ berichten Katharina Nachtsheim und Lisa Harmann über das erste Jahr mit Kind. Es sei bewusst kein Erziehungsratgeber, sondern ein Mutmacher-Buch, wie sie es selbst gern gehabt hätten, sagt die Autorin. „Es gibt schon so viel Literatur darüber, was dein Kind in welchem Alter können muss. Aber es gab kein Buch, was die Mamas an die Hand nimmt bei der Achterbahnfahrt des ersten Jahres mit Kind“, sagt sie.

Beim OZ-Talk im Basislager wird Katharina Nachtsheim das Buch vorstellen. Wer möchte, kann es vor Ort auch erwerben und sich signieren lassen. Die Anmeldung zur Veranstaltung erfolgt per Internet: www.ostsee-zeitung.de/bloggertalk

Von Claudia Labude-Gericke