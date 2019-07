Papendorf

Die ersten Sonnenblumen öffnen ihre Blüten am Feldrand in Papendorf. Sechs Meter breit ist der Blühstreifen, den die Papendorfer Agrargenossenschaft auf einem Schlag entlang des Radweges angelegt hat. „Insgesamt 1,2 Hektar, in Papendorf und Sildemow“, sagt Agrarchef Steven Hirschberg.

Bienen, Hummeln und Schmetterlinge fliegen auf die Blütenpracht, die Bauern extra als Nahrung für die Insekten und zum Erhalt der Artenvielfalt in den Boden bringen. „Allein in Mecklenburg-Vorpommern sind dies mehr als 9300 Hektar blühende Fläche“, erklärt Bettina Schipke, Sprecherin des Landesbauernverbandes. Dies wäre umgerechnet ein 18 628 Kilometer langes, fünf Meter breites Blütenband.

Herzensangelegenheit der Landwirte

„Für viele Landwirte ist dies eine Herzensangelegenheit“, sagt Schipke, „sie zeigen damit auch ihr großes Interesse an Biodiversität, an biologischer Vielfalt.“ Das bestätigt der Papendorfer Landwirt: „Wir wollen einfach zeigen, wir können mehr als Raps, Weizen und Gerste. Landwirtschaft lässt sich nicht auf Gülle, Glyphosat und Nitrateinträge reduzieren“, betont Hirschberg, der mit seinen Kollegen gegen das Negativ-Image der Branche ankämpfen will.

Schon im vergangenen Jahr hatten die Papendorfer Sonnenblumen in Richtung Sildemow angebaut, auf alten Rübenlagerplätzen, die später aufgrund der Nässe nicht mehr bestellt werden konnten. Die gelb blühenden Streifen waren nicht nur eine leckere Weide für Bienen, sondern auch eine Augenweide für die Vorbeihuschenden. „Wir hatten ein so tolles Feedback“, berichtet Hirschberg, „ich weiß nicht, in wievielen Fotoalben unsere Sonnenblumen verewigt wurden.“

Deshalb stand für die Agrargenossenschaft vor den Toren Rostocks schnell fest, das Projekt zu wiederholen. Zuerst wurden die Sonnenblumen auf dem Streifen vier Zentimeter tief eingedrillt und dann die Bienenweide aufgebracht. „Da ist die lila blühende Phacelia drin“, erklärt Hirschberg, „Inkarnatklee und andere für Bienen interessante Pflanzen.“

Knapp vier Millionen Euro Landesförderung

Die Papendorfer haben noch zweite weitere Blühstreifen an der Autobahn A 20 und ein „Bienenfenster“ in einem Schlag in Niendorf angelegt. „Nochmal etwa zwei Hektar“, sagt Hirschberg, der die Blühstreifen gemeldet hat, aber keine Förderung erhält. „Das ist mit bürokratisch zu aufwändig“, erklärt er. Mecklenburg-Vorpommern hatte als erstes Bundesland die Förderung von Blühstreifen und Blühflächen eingeführt. 2018 wurden nach Angaben des Ministeriums 799 Anträge auf Förderung gestellt und knapp vier Millionen Euro dafür ausgezahlt.

„ Mecklenburg-Vorpommern muss nach und nach von einem flächendeckenden Nektarband durchzogen werden“, hatte Agrarminister Till Backhaus ( SPD) gefordert, als er vor gut einem Jahr die Insektenschutzstrategie „Mehr Respekt vor dem Insekt“ vorstellte. Die großflächigen Strukturen der Landwirtschaft müssten aufgebrochen, mehr Hecken, Brachen und breite Feldränder angelegt werden.

Blühstreifen auch an Erdbeerfeldern

Auch der größte Erdbeeranbauer in MV, Karls in Rövershagen, setzt verstärkt auf die summenden Helfer und lockt mit leckerer Speise. Bis zu acht Meter breite Blühstreifen wurden seitlich der Erdbeerfelder angepflanzt – insgesamt 30 Hektar. Dies diene der Ansiedlung von natürlichen Nützlingen, die den Einsatz konventioneller Pestizide reduzieren und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern sollen, heißt es von Karls. Bis September sollen auf mehr als 410 Hektar Anbaufläche rund um Rostock bis zu 8000 Tonnen Erdbeeren geerntet werden.

Sonnenblumen pflücken erwünscht

Die Sonnenblumen entlang der Radwege in Papendorf dürfen auch gepflückt werden. „Das ist durchaus gewollt“, sagt Agrarchef Hirschberg, der natürlich davon ausgeht, dass „niemand mit der Motorsense die Blumen abmäht“. Nach der Blüte werden die Streifen im Herbst als Gründung untergepflügt. Und im nächsten Jahr wird es wieder an den Feldrändern blühen, „da, wo auch Leute vorbeikommen, entlang der Radwege“, kündigt Hirschberg schon mal an.

Doris Deutsch