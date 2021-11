Rostock

Blut ist ein medizinisch kostbares Gut – und leider sehr knapp, insbesondere während der Pandemie. Diesem Problem nimmt sich die OSTSEE-ZEITUNG zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz an – mit einer Wette. Die OZ wettet, dass sich am Dienstag, 16. November, mindestens 100 Spender im Medienhaus in der Richard-Wagner-Straße 1a zwischen 11 und 17 Uhr zur Blutspende einfinden. Sollte die Wette erfüllt sein, spendet das DRK Malutensilien an alle Rostocker Kitas.

Auszubildende Lilli Schwarz (19) ruft zur Blutspende auf

Um den Blutnotstand weiß auch Auszubildende Lilli Schwarz. Die 19-Jährige hat sich entschlossen, die Gelegenheit beim Schopf zu packen und bei der Blutspende-Aktion an ihrem Arbeitsplatz, der OSTSEE-ZEITUNG, mitzuwirken. Aber Lilli ist nicht nur in die Planung involviert, sondern spendet bei der Aktion auch selbst. „Das ist dann meine erste Blutspende“, sagt sie. „Durch die Corona-Pandemie sind Blutkonserven nur gering vorhanden und deshalb wollte ich helfen und dieses Angebot unmittelbar vor meiner Nase nutzen“, so Schwarz. Sie erzählt, dass ihr Vater früher schon immer Blut gespendet habe – nun will sie ihm nacheifern.

Außerdem ist sich Lilli Schwarz der Wichtigkeit von Blutspenden bewusst: „Wenn man selbst einmal im Krankenhaus liegt, kann man auch schnell selbst mal in der Situation sein, eine Blutspende zu benötigen. Wer kann, sollte also auch spenden“, ruft sie auf.

Wie läuft die Blutspende-Aktion ab?

Der Ablauf ist fast so einfach wie die Spende selbst: Die Spender werden im Medienhausfoyer vom DRK empfangen und füllen einen Fragebogen aus. Es folgt ein Arztgespräch zur allgemeinen Aufklärung und über die Blutspendeeignung. Und danach geht es auch schon zur Spende, die nur ca. zehn Minuten dauert. Im Nachgang erhalten die Teilnehmer Verpflegung, um ihren Kreislauf wieder zu stabilisieren.

Jeder kann also unkompliziert an der Spendenaktion teilnehmen. Lilli Schwarz fasst die Mitmachmöglichkeiten zusammen: „Man kann sich online für die Blutspende registrieren oder via Anruf im Medienhaus. Man kann aber auch ganz spontan ohne einen Termin vorbeikommen“, verrät sie.

Von Caroline Bothe