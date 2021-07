Blutspender aus MV appelliert: „Wir alle können Leben retten“

Rostock/Dummerstorf

Mit einem kleinen Piks Leben retten: Für Maik Zilius gehört das mittlerweile zum Alltag. Seit mehr als fünf Jahren geht er in regelmäßigen Abständen zum Blutspenden. Sechsmal im Jahr fährt er dafür extra von Dummerstorf (Landkreis Rostock) in die Rostocker Innenstadt zur Universitätsmedizin – so oft ist eine Vollblutspende für Männer maximal möglich. „Auf diese Weise möchte ich den Menschen helfen, die darauf angewiesen sind“, sagt er.

Dabei werden ihm jedes Mal 500 Milliliter Blut aus einer Armvene entnommen. Eine Prozedur, die nur wenige Minuten in Anspruch nimmt und für den 47-Jährigen längst zur Routine geworden ist. „Es geht sehr schnell, man merkt kaum etwas und tut damit auch noch etwas Gutes.“

Win-win-Situation

Nicht nur für Menschen, die nach einem Unfall oder aufgrund einer Erkrankung auf das rote Lebenselixier anderer angewiesen sind. Auch bei sich selbst hat Zilius bereits einige wohltuende Veränderungen bemerkt. „Ich habe früher unter einem leicht erhöhten Blutdruck gelitten. Seit ich allerdings regelmäßig spenden gehe, hat sich das wieder normalisiert“, sagt er zufrieden.

Und noch ein positiver Nebeneffekt habe sich eingestellt: Der Familienvater achte nun vermehrt auf seinen Lebensstil – verbringt mehr Zeit draußen und fährt viel Fahrrad. „Ich bin dadurch motiviert, mich noch fitter zu halten.“ Quasi eine Win-win-Situation.

Mit gutem Beispiel voran

Gerne würde er mehr Menschen davon überzeugen, sich regelmäßig anzapfen zu lassen. Vor allem, weil er selbst schon im Krankenhaus gelegen hat und behandelt werden musste. „Ich habe zwar keine Blutkonserven benötigt, aber in solch einer Situation merkt man erst, wie schnell es gehen kann, dass man auf die Hilfe anderer angewiesen ist.“

Oft suche der Stammspender daher das Gespräch mit anderen Menschen, darunter Freunde und Bekannte. „Alle finden sie es wichtig und gut, dass ich das mache“, sagt er. Es selbst zu tun, dafür könnten sich allerdings nur die wenigsten motivieren. Dennoch möchte der Zilius weiterhin mit gutem Beispiel vorangehen und hofft, mehr Leute dazu zu inspirieren. Zumindest seine Frau konnte er bereits überzeugen. Und auch sein Sohn will, sobald er volljährig ist, spenden gehen. „Das finde ich toll.“

Inneren Schweinehund besiegen

Als wäre es gestern gewesen, erinnert sich der Dummerstorfer an die Zeit, als er sich das erste Mal vornahm, spenden zu gehen. Nur war er da bereits deutlich älter, als sein Sprössling jetzt ist. „Ich habe immer wieder mit dem Gedanken gespielt aktiv zu werden. Es fiel mir aber eine ganze Weile schwer, meinen inneren Schweinehund zu überwinden.“

Doch dann, eines Tages während seiner Urlaubszeit, setzte er sich einfach ins Auto und fuhr los. „Seitdem gehört die Blutspende zu meinem Alltag. Denn ist der Termin erst einmal gesetzt, mache ich es auch. Es ist ein schönes Gefühl auf diese Weise helfen zu können“, sagt Zilius. Und er weiß: Jeder Tropfen zählt.

Von Susanne Gidzinski