Rostock

In einer Obdachlosenunterkunft in Rostock ist ein Mann getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 59-Jährige bereits am Montag in dem Gebäude im Stadtteil Reutershagen mit mehreren Messerstichen entdeckt. Unter Verdacht steht ein Mitbewohner. Die Staatsanwaltschaft Rostock bestätigte, dass es sich dabei um ein Gewaltverbrechen handelt.

Laut Harald Nowack, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft, wurde der Leichnam des Mannes gegen 17 Uhr in der Unterkunft im Hawermannweg gefunden. Der Leichnam sei demnach mit „vielen Messerstichen“ übersät gewesen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Suche nach der Tatwaffe bisher erfolglos

Am Dienstag nach dem Auffinden des Getöteten suchten dutzende Polizisten auf dem Gelände der Obdachlosenunterkunft nach der Tatwaffe – bislang erfolglos.

Am Donnerstag hat Polizei dann den mutmaßlichen Täter festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 41-jährigen Wohnungslosen, der ebenfalls Bewohner in der Unterkunft war. Der Tatverdächtige war laut Harald Nowack kurz nach dem Vorfall untergetaucht und hatte sich mehrere Tage versteckt. Er befindet sich seit Donnerstag in Untersuchungshaft. „Der Beschuldigte hat sich bisher zu den Vorwürfen nicht eingelassen“, sagte Nowack.

Hintergründe zum Verbrechen stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

