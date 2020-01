Bockhahn nach Kita-Schließung in Rostock: „Das ist nicht optimal gelaufen“

Rostock

Eine Kita wegen akuter Kindeswohlgefährdung von heute auf morgen schließen zu müssen – nein, dafür hatte die Hansestadt keinen Plan. Das räumte Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) am Mittwochabend im Jugendhilfeausschuss ein.

Das Gremium befasste sich erstmals mit den Vorgängen rund um die Kindertagesstätten „Gutshaus“ und „Wiesenzwerge“, die vergangene Woche überraschend dicht gemacht wurden. Dabei kündigte Bockhahn an, einen Plan für ähnliche Notfälle in der Zukunft erarbeiten zu wollen.

Rostock schließt erstmals zwei Kitas

„Seit 2012 sind wir für die Aufsicht der Kitas zuständig. Seitdem gab es einen solchen Fall noch nie“, so der Senator. „Und bisher war ein solches Szenario für uns auch weit weg.“

Doch die Vorkommnisse rund um die „Wiesenzwerge“ und das „Gutshaus“ – in beiden Einrichtungen soll es zu Kindeswohlgefährdungen gekommen sein – hätten Fragen aufgeworfen: „Wir haben unser Möglichstes getan, für 80 Kinder über Nacht alternative Kita-Plätze organisiert“, sagt Bockhahn. Aber nein, optimal sei es nicht gelaufen.

Lesen Sie auch: Neue Vorwürfe gegen Rostocker Kitas: Wurden Kinder „schwarz“ betreut?

Drei Mitarbeiterinnen des Amtes – allesamt ausgebildete Erzieherinnen – hatten in den ersten Tagen in den Ersatz-Kitas mithelfen müssen. „Wir haben in der Stadt keine leerstehende Kita für 80 Kinder. Und auch nicht das Personal“, erklärt der Senator.

Kinder sind die Leidtragenden

Zuletzt hatten Eltern der betroffenen Kitas den Vorwurf erhoben, die Stadt gefährde das Kindeswohl ihrer Töchter und Söhne – weil sie über Nacht in eine neue Einrichtung mussten. Auch im Ausschuss war das Thema. René Eichhorn (Rostocker Bund) wollte wissen, warum sich die Stadt nicht früher auf die Schließung vorbereitet hat: „Kinder brauchen Bindung und Beständigkeit.“ Bockhahns Antwort: „Wir wollten nicht schließen, wir wollten die Zustände ändern.“ Nach den Razzien der Staatsanwaltschaft sei das aber keine Alternative mehr gewesen.

Auch Bastian Schwennigcke vom Stadt-Kita-Elternrat forderte, dass sich das Amt in solchen Fällen stärker um die Kinder kümmern müsse: „Was Rostock geleistet hat, ist anerkennenswert. Aber uns erreichen viele Nachfragen von Eltern: Werden die Kinder jetzt auch noch betreut? Das Ganze ist für sie sehr belastend.“ Die Stadt müsse in vergleichbaren Fällen auch eine psychologische Betreuung gewährleisten.

Jugendamt will aus Plänen in Rheinland-Pfalz lernen

So weit will Bockhahn nicht gehen: „Wir können nicht jedem Kind einen Psychologen an die Seite stellen. Das ist auch nicht nötig.“ Aber: Das Jugendamt habe Kontakt mit Rheinland-Pfalz aufgenommen. Dort gäbe es solche Notfallpläne für Kita-Schließungen. „Davon wollen wir lernen“, so der Senator.

Und: Die Stadt werde einen Ratgeber für betroffene Eltern erarbeiten. „Es ist ganz wichtig, wie die Eltern damit umgehen. Das wirkt sich schließlich auch auf die Kinder aus.“

Von Andreas Meyer