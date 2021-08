Rostock

Die Volkshochschule untersteht ihm und auch das Jugendamt, das Jobcenter ebenso wie das Gesundheitsamt: Es gibt kaum einen verantwortungsvolleren Posten im Rostocker Rathaus als den des Sozialsenators. Und trotz all der Aufgaben scheint der Job extrem attraktiv: Denn Amtsinhaber Steffen Bockhahn (Linke) bekommt vor seiner Wiederwahl mächtig Konkurrenz. Gleich sieben Konkurrenten hat das Personalamt zugelassen.

Über die Gegenkandidaten ist nicht viel bekannt. Nur eine Kandidatin macht nach OZ-Informationen hinter den Kulissen mächtig Wahlkampf für sich: Sie kommt aus Hamburg und wurde ausgerechnet von Bockhahns Amtsvorgängerin empfohlen.

Vorgängerin wirbt für Gegenkandidatin

Liane Melzer – von 2008 bis 2013 SPD-Senatorin in Rostock und danach Bezirksamtsleiterin in Hamburg – soll bei gleich zwei Fraktionen persönlich für eine ehemalige Mitarbeiterin aus der Hamburger Stadtverwaltung geworben haben. Die Kandidatin soll dort bisher für Personal zuständig gewesen sein. Doch selbst für Melzers eigene Partei soll das keine Option sein, erfuhr die OZ aus Parteikreisen.

Wer die anderen sechs Bewerber sind – dazu schweigen aber sowohl die Fraktionen als auch das Rathaus bisher eisern. Nur so viel ist klar: Der Sozialsenator erhält die Besoldungsgruppe B4 – macht um die 8700 Euro Monatsgehalt. Kein anderer der vier Senatsbereiche im Rathaus hat so viele Mitarbeiter wie das „Soziale“ – und: Fast zwei Drittel des Stadthaushaltes werden in diesem Bereich ausgegeben. Bockhahn selbst äußert sich nur kurz und knapp zur Causa „Wiederwahl“: „Ja, ich habe eine Bewerbung abgegeben“, sagt er am Abend der OZ.

Letztmöglicher Termin für die Wahl

Bockhahns Amtszeit endet Anfang 2022 nach sieben Jahren. Theoretisch wäre es möglich, schon im September ihn im Amt zu bestätigen oder einen Nachfolger zu wählen. Das Personalamt hat den Wahltermin nun aber auf November gelegt. Bis dahin sollen sich die Fraktionen ein Bild von allen Kandidaten machen.

Auffällig: Als im Mai Finanz- und Ordnungssenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski – nach Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen die Nummer zwei im Rathaus – zur Wahl stand, gab es aus der Verwaltungsleitung eine eindeutige Empfehlung, den Amtsinhaber wiederzuwählen. In der Vorlage zur Wahl des Sozialsenators taucht der Name Bockhahn hingegen mit keinem Wort auf. „Das finden wir zumindest irritierend. Wenn es juristische Gründe dafür gibt, die sich uns bisher nicht erschließen, würden wir die gerne erfahren“, sagt bereits Eva-Maria Kröger, Fraktionschefin der Linken und langjährige Wegbegleiterin Bockhahns.

SPD und Grüne für Bockhahn

Sorgen vor der Konkurrenz muss sich Bockhahn eigentlich nicht machen: Die eigene Fraktion steht zu ihm. Kröger nennt ihn einen „guten Senator“. Das habe er mit der schnellen Ausarbeitung einer neuen Kita-Satzung und mehr Personal für die Jüngsten in der Stadt gerade erst wieder bewiesen.

Und auch Grünen-Chef Uwe Flachsmeyer sagt bereits: „Ich sehe keinen Grund, jetzt das Personal an dieser Stelle zu wechseln.“ Auch die SPD signalisiert bereits Unterstützung: „Sozialsenator ist in Rostock einer der schwierigsten Jobs. Erst recht in Zeiten einer Pandemie. Auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind: Bockhahn hat den Job sieben Jahre ohne größere Beanstandungen erledigt.“

Bachmann für eine Frau

Die CDU ist zurückhaltender: Auch Parteichef Daniel Peters kann nicht erkennen, dass Bockhahn „größere Fehler“ gemacht habe. Aber: „Wir werden das Thema erst noch diskutieren.“

Sybille Bachmann vom Rostocker Bund signalisiert bereits, dass sie gegen Bockhahns zweite Amtszeit stimmen wird: „Es wird Zeit, dass wir wieder eine Frau als Senatorin bekommen. Das würde der Männerriege im Rathaus gut tun. Wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen. Auch in der Stadtverwaltung“, sagt sie.

Von Andreas Meyer