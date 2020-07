Bodypainting-WM: So haben die Rostocker Teilnehmer abgeschnitten

Rostock

Claudia Kraemer hat bei der Bodypainting-Weltmeisterschaft Bronze geholt. Die Rostockerin trat in der Disziplin Pinsel/Schwamm gegen rund 150 Körperkünstler aus der ganzen Welt an. Lediglich Duran Noe aus Mexiko und Daniele Piovano aus Italien wurden von der Jury noch etwas besser bewertet als Kraemer.

Die beiden anderen Starter aus Rostock, die ebenfalls in der Profi-Kategorie Pinsel/Schwamm angetreten waren, landeten auf hinteren Plätzen: Irina Ott schaffte es auf Platz 106, Jens Carstensen auf Platz 130.

Insgesamt 613 Körperkünstler aus 55 Nationen haben am „World Bodypainting Festival“ teilgenommen. Dieses hatte coronabedingt nicht wie sonst in Österreich, sondern online stattfinden müssen.

In 17 Zeitzonen wurden Models mit Airbrush, Pinseln und Schwämmen verziert. Die sechs Kategorien des Wettbewerbs wurden per Livestream übertragen. Acht Stunden hatten die Teilnehmer Zeit, ihre Models in Kunstwerke zu verwandeln.

Unter dem Motto „Psychedelic Circus“ zauberte Claudia Kraemer einen Löwen und Dompteur auf den Körper von Alana Karah. Das Ergebnis bescherte ihr Bronze.

Kraemer hat bereits mehrere Titel: 2015 und 2016 war die Rostockerin Weltmeisterin geworden – einmal mit ihrem Facepainting, also Gesichtsbemalung, dann mit UV-Bemalung und fluoreszierender Farbe. Im vergangenen Jahr trat sie bei einem internationalen Wettbewerb in Klagenfurt als Duo mit Künstler-Partner Enrico Lein aus Berlin an und konnte die Konkurrenz erneut hinter sich lassen.

Von Antje Bernstein