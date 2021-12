Böser Scherz in Rostock: Kinder simulieren Eiseinbruch und lösen Großeinsatz aus

Rostock

Großer Schreck zum Ende des Weihnachtsfestes in Rostock: Im Stadtteil Toitenwinkel haben Sonntagabend mehrere Kinder simuliert, dass sie ins Eis eines Teiches eingebrochen wären – und damit einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst aus.

Feuerwehr und des Rettungsdienst rückten mit mehreren Fahrzeugen an. Quelle: Stefan Tretropp

Hilferufe von Kindern

Zu dem Vorfall kam es nach Angaben der Einsatzkräfte gegen 19 Uhr. Passanten, die gerade um den Teich am Friedensforum spazieren gingen, hörten plötzlich Schreie von Kindern. „Sie riefen, dass sie ins Eis eingebrochen wären und dringend Hilfe bräuchten“, sagte einer der Augenzeugen. Zudem, so die weiteren Angaben, hätten die anscheinend verunglückten Kinder sogar „Ertrinkungsgeräusche“ gemacht. Ohne zu zögern verständigten die Passanten den Notruf. Es dauerte jedoch nicht lange, bis sich die vorgeblich Verunglückten selbstständig „befreiten“ und davonliefen.

Auch Taucher mit Spezialanzügen waren im Einsatz. Quelle: Stefan Tretropp

Rettungskräfte schnell zur Stelle

Ein böser Scherz mit Folgen: Kurz darauf rückten zahlreiche Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes am Teich an. Darunter war auch die Tauchergruppe, deren Beamten hatten sich bereits mit speziellen Anzügen ausgestattet, so dass sie ohne Zeitverzug sofort aufs Eis zur Rettung hätten gehen können. Doch ein Notfall lag zum Glück nicht vor.

Teurer Einsatz ergebnislos

Um absolut sicher zu sein, suchten die zahlreichen Feuerwehrleute dennoch den gesamten Uferbereich des Teiches ab. Sie gingen einmal um diesen herum und leuchteten mit Scheinwerfern die Eisfläche aus. Erst dann konnte der Einsatz ergebnislos beendet werden. Dieser böswillige Scherz könnte finanziell sehr schmerzhafte Folgen haben. Sollten die Verursacher ausfindig gemacht werden, könnten ihnen die (teuren) Kosten dieses Einsatzes aufgebürdet werden.

Polizei: Eisflächen nicht betreten!

Die Leitstelle des Polizeipräsidiums Rostock warnt dringend davor, die noch dünnen Eisflächen auf Seen und Teichen zu betreten. Dabei bestehe höchste Lebensgefahr. Eltern sollten ihre Kinder auf diese Gefahr hinweisen.In Mecklenburg-Vorpommern war schon der Sonntag mit strengem Frost zwischen minus 10 und 15 Grad gestartet. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wird es allerdings in den kommenden Tagen wieder wärmer. Bis Mitte der kommenden Woche vertreibt das Atlantiktief „Roland“ die letzten Reste der Kaltluft.

Von Stefan Tretropp