Rostock-Schwaan

Eine mysteriöse, an Bundeskanzler Olaf Scholz adressierte Briefsendung hat am Samstag in Schwaan (Kreis Rostock) für Aufregung gesorgt. Eine Hauptverkehrsstraße wurde gesperrt, Feuerwehr und Polizei waren im Großeinsatz.

Zu dem Vorfall kam es gegen 12.45 Uhr, teilte die Polizei mit. Ein Postbote entleerte zu dem Zeitpunkt einen Briefkasten in der Laager Straße von Schwaan. Dabei fiel ihm eine Sendung ganz besonders ins Auge. Ein Brief mit der Aufschrift „Olaf Scholz, 10557 Berlin, Willy-Brand-Straße 1, Porto zahlt Empfänger“. Einen Absender trug er nicht.

Dieser Brief hat am Samstag in Schwaan für Aufregung gesorgt. Quelle: Stefan Tretropp

Beim genaueren Betrachten der Sendung gab es plötzlich ein Zisch-Geräusch, beschrieb der Postbote die ungewöhnliche Situation. Er stellte den ganzen Kasten ab, entfernte sich und wählte den Notruf. So rückten wenig später die Polizei und die Feuerwehr Schwaan in die Laager Straße aus. Der Gefahrenbereich wurde weiträumig abgesperrt.

Gefahrgutzug kommt zum Einsatz

Die Feuerwehrkameraden mussten ihrerseits weitere Hilfe anfordern, so kam schließlich auch ein Gefahrgutzug unter anderem mit Mess- und ABC-Fahrzeugen zum Einsatz. Feuerwehrleute in speziellen Schutzanzügen näherten sich der Briefsendung mit einem technischen Gerät und führten Messungen durch. Dabei wurden keine gefährlichen Stoffe festgestellt. So wurde die Postsendung vorsichtig von den Feuerwehrleuten geöffnet.

Am Samstagmittag kam es in Rostock-Schwaan zu einem spektakulären Einsatz der Polizei und Feuerwehr. Quelle: Stefan Tretropp

Inhalt: Ein Mund-Nasen-Schutz. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, ob in dem Maskenstoff noch gefährliche Substanzen vorhanden sind, kam der Brief samt Inhalt in einen Spezialbehälter. Dieser soll zur weiteren Untersuchung zum Landeskriminalamt gehen. Ein möglicher Absender konnte zunächst nicht ermittelt werden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Während des Einsatzes war die Hauptverkehrsstraße durch Schwaan für den Autoverkehr nicht passierbar. Gegen 15 Uhr endete der Einsatz. Die Kripo hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Von Stefan Tretropp