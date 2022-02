Bookcrossing: Literaturhaus Rostock bringt kostenlos Bücher unter die Leute

Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Am 19. Februar können sich Rostocker Literaturfreunde wieder auf die Suche nach Büchern machen. Dahinter steckt eine Aktion mit dem Namen Bookcrossing, die in diesem Fall vom Literaturhaus Rostock kommt. Die Idee dahinter: Bücher werden in den öffentlichen Raum gebracht, um sie neuen Lesern zukommen zu lassen. Das Angebot ist kostenlos. „Wir haben rund 150 Bücher dafür bereitgestellt“, erklärt Virginie Voekler vom Literaturhaus Rostock.

Zum Großteil kommen die ausgewählten Bücher aus dem Bestand des Literaturhauses, es wurde eben auch ein bisschen aufgeräumt. Bei der Auswahl für die Aktion wurde allerdings darauf geachtet, dass eine gute und hochwertige Literatur-Mischung zusammenkommt. „Es sind auch einige signierte Exemplare unter den Büchern“, sagt Virginie Voekler. Und einige der bereitgestellten Werke kommen auch aus privaten Beständen – auch sie suchen neue Leser.

In diesen Stadtteilen Rostocks werden Bücher ausgelegt

Zu diesem Zweck werden die Bücher mit Aufklebern als Bookcrossing-Exemplare gekennzeichnet und auf der Internetseite www.bookcrossing.com registriert. Die zur Weitergabe gedachten Bücher werden der Witterung entsprechend auch wettergeschützt verpackt. Dann geht es an die Verteilung: Die betreffenden Exemplare werden von Mitarbeitern des Literaturhauses am Samstagvormittag bis 12 Uhr an öffentlichen Orten in Rostock verteilt. Das passiert in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt, in der Innenstadt, im Hansaviertel, im Stadthafen und in der Östlichen Altstadt. Dort liegen sie dann für neue Leser bereit. Nach dem Lesen können sie von den Empfängern wiederum an andere Leser weitergegeben werden, so will es das Bookcrossing-Prinzip.

Der Gedanke des Bookcrossing stammt aus den Vereinigten Staaten, die Idee ist längst auch international erfolgreich. Es ist eine Aktion, bei der Lesefreunde ganz bewusst Bücher im öffentlichen Raum platzieren, damit sie von anderen gelesen und danach eventuell auch weitergereicht werden. So finden die Bücher ständig neue Leser, es ist auch ein Prinzip der kulturellen Teilhabe. Auf der Internetseite kann übrigens der Weg der markierten Bücher weiterverfolgt werden. Das ist auch in der aktuellen Aktion so. „Es ist jedem Leser freigestellt, was er dann mit dem Buch macht“, so Virginie Voekler, „er kann es, wenn es ihm besonders gut gefällt, auch behalten.“

Bookcrossing gibt’s seit 2006 jährlich

Seit dem Jahr 2006 bringt das Literaturhaus Rostock auf diese Weise jährlich Bücher unter die Rostocker. Ziel der regelmäßig stattfindenden Bookcrossings ist es, neue Freunde für Literatur zu gewinnen. So finden auch diesmal wieder Romane für Erwachsene, Kinder und Sachbücher den Weg in den öffentlichen Raum.

Der Zeitpunkt dieser Aktion ist bewusst gewählt. „Wir hatten pandemiebedingt wenige Veranstaltungen in den letzten Monaten im Literaturhaus“, sagt Virginie Voekler, „darum machen wir jetzt dieses Angebot.“ Denn auch auf diese praktische Weise können Leseanreize gegeben werden. Außerdem lädt die immer noch dunkle Jahreszeit zum Lesen ein.

Das Internet verrät die Buch-Standorte

Wer möchte, kann sich digital erkundigen, wo die Bücher aufzufinden sind. „Wir werden die Aktion auch auf unseren sozialen Kanälen begleiten“, erklärt Virginie Voekler. Das passiert auf den Facebook- und Instagram-Seiten, die vom Literaturhaus Rostock betreut werden.

Die Corona-Lage entspannt sich allmählich, eine nächste Lesung steht im Literaturhaus Rostock an: Am 24. Februar um 19.30 Uhr wird Schriftsteller und OZ-Redakteur Axel S. Meyer dort aus seinem neuen Buch lesen. Es heißt: „Der Mann, der die Welt ordnete“.

Von Thorsten Czarkowski