Boot kentert in Rostock: Angler von anderer Bootsbesatzung gerettet

Rostock

In der Nähe des Fähranlegers Rostock-Gehlsdorf ist am Montagnachmittag ein Anglerboot von einer größeren Welle erfasst worden und gekentert. Der Fahrer fiel in die kalte Unterwarnow und kam mit einer Unterkühlung in ein Krankenhaus. Der Vorfall hatte sich nach Angaben eines Feuerwehrsprechers gegen 13.15 Uhr in direkter Nähe zum Ufer an der Landreiterstraße ereignet.

Der 67-jährige Skipper befand sich in seinem kleinen Boot zum Angeln auf dem Wasser und wurde – so die Angaben von Augenzeugen – von einer Welle erfasst. Das Boot kippte daraufhin um und trieb kieloben auf der Unterwarnow. Ein mit zwei Personen besetztes anderes Boot, das sich in der Nähe befand, eilte dem 67-jährigen Mann, der im Wasser trieb, zur Hilfe. Die Besatzung zog den Verunfallten aus dem Wasser an Bord und brachte ihn zum Ufer.

Mit diesem Boot war der Mann gekentert. Quelle: Stefan Tretropp

Mit Unterkühlung ins Kranenhaus

Dort war zwischenzeitlich die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen eingetroffen. Der Mann war noch ansprechbar und kam mit einer Unterkühlung in ein Krankenhaus. Die Einsatzkräfte bedankten sich bei den beiden helfenden Skippern, die maßgeblich dazu beitrugen, dass der 67-Jährige aus dem kalten Wasser gerettet werden konnte. Die Wasserschutzpolizei hat die weiteren Ermittlungen zu diesem Unfall aufgenommen.

Von Stefan Tretropp