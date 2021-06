Rostock

Eigentlich wollten Willi und Eddi jetzt auf der „Aidaprima“ sein. Auf dem Weg in die Fjorde Norwegens, zum allerersten Mal in ihrem Leben an Bord eines Schiffes. Der Törn aber wurde abgesagt. Corona und so. Auf ihre erste Schiffsreise müssen der Sechsjährige und sein drei Jahre alter Bruder aus dem Vogtland dennoch nicht verzichten: Statt mit einem Kussmundschiff stechen die beiden mit der „Selene“ in See, statt nach Norwegen geht es in den Rostocker Seehafen und zurück.

Denn die niedrigen Infektionszahlen in MV machen es möglich: Seit wenigen Tagen sind auch Hafenrundfahrten, Ausflugstouren und die Bäderschifffahrt wieder gestattet. Und nach sieben Monaten Zwangspause scheinen die Mini-Kreuzfahrten vor allem in Warnemünde höher denn je im Kurs zu stehen.

So geht es den Reedereien

Das Thermometer kratzt an diesem Sonnabendmorgen bereits um 10 Uhr an der 30-Grad-Marke. Der Strand füllt sich sichtlich, auf der Stadtautobahn gen Küste gibt es erste kleinere Staus und an Bord der „Selene“ ertönt das Horn – zum ersten Törn des Tages.

Darf nach sieben Monaten Zwangspause wieder ablegen: Hafenrundfahrt mit der „Käpp‚n Brass“. Quelle: Ove Arscholl

Unter Deck, hinter dem kleinen Tresen und am Zapfhahn, steht Silvia Grahl. Sie ist die heimliche Chefin der Reederei „Käpp’n Brass“, einer der ältesten Ausflugsreedereien im Seebad. Vier Schiffe zählen zur Flotte. Alle sind wieder im Dienst. „Endlich“, sagt Grahl und lächelt. Bereits im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 und dann ab November mussten die Schiffe dauerhaft in Warnemünde festmachen. Frust? Nur ein bisschen: „Wir haben einen sehr guten Steuerberater – und wir haben 2020 gut gewirtschaftet.“ Denn als gefahren werden durfte, wurde auch gutes Geld verdient. „Das war auch nötig.“

Ja, die Mini-Kreuzfahrten von Warnemünde nach Rostock oder in den Seehafen seien ein Saisongeschäft. „Aber so lange die Warnow nicht vereist ist, fahren wir.“ Seniorengruppen, Hochzeits- und Geburtstagsfeiern, Feuerwerktouren zu Silvester. „Auch die Kreuzfahrer fehlen“, sagt sie. Die „Begleitfahrten“ beim Auslaufen der Luxusliner seien immer gut gebucht. „Wir haben uns neue Ideen ausgedacht: Fahrten in den Sonnenuntergang, Shantyabende an Bord.“ Hat funktioniert.

„Hauptsache ein Stück Normalität“

15 Euro kostet die großen Hafenrundfahrt in diesem Jahr. Für Kinder sechs Euro. „Höhere Kosten für den Treibstoff, das Personal – auch wir mussten leider erhöhen“, so Grahl. Warnemünde ist insgesamt teurer geworden. „Am Alten Strom zahlen Sie für eine 0,4-Liter-Apfelschorle im Restaurant fast sechs Euro“, erzählt Grahl. Die Kunden aber scheinen die Erhöhung mitzumachen. Die Ostsee gilt in diesen Zeiten als sicheres Reiseziel.

Genau deshalb sind die Familien Schädle und Havabaschweski auch an die Küste gekommen. „Kurzfristig gebucht, 90 Euro pro Nacht in der Ferienwohnung“, erzählt Peter Schädle. Mit seiner Frau und Freunden sind sie aus Berlin angereist. „Weil wir es dürfen – und weil in MV schon viel mehr Normalität herrscht.“

Jutta Harawaschewski (v. l.), Peter Schädle, Andreas Harawaschewski und Marion Schädle genießen den Törn durch den Hafen. Quelle: Ove Arscholl

An den Strand wollen sie auch noch. Aber später. Erst mal eine Hafenrundfahrt. Vom Alten Strom über Hohe Düne bis hin zu den ganz großen Pötten im Seehafen. Die vier Berliner sitzen an Deck, es gibt ein kühles Pils und den Seewind zur Abkühlung. „Einfach schön.“ Es geht vorbei an den Werften im Dornröschenschlaf. Nur die Fähren und die Segler kreuzen den Weg der „Selene“.

Die erste Schiffsreise

Kapitän Martin Pust sitzt mit kurzen Hosen am Steuerrad. „Gestern war es höllisch heiß. Heute geht es ja noch“, erzählt er. Früher war er Steward auf dem FDGB-Kreuzfahrtschiff „Arkona“, seit 2002 fährt er die Mini-Touren in den Rostocker Gewässern. Pust steuert nicht nur das Schiff, er ist auch Reiseleiter: Erklärt, was die „Aidaprima“ gerade in Warnemünde macht, wie es den Werften geht und was so alles im Seehafen verladen wird. Auch zu dem kleinen Schlepper, der gerade im Hafenbecken 1 liegt, weiß er einiges zu berichten: „Der ist nur zum Auftanken da. 15 000 Liter tankt der jetzt mit Sicherheit.“

Hafenrund- statt Kreuzfahrt: Andreas und Janine Winkler fahren mit ihren Kindern Willi (6) und Eddi (3) mit. Quelle: Ove Arscholl

„Das ist schon unsere vierte Hafenrundfahrt. Aber es gibt immer was Neues zu sehen“, schwärmt Michael Chalupka (56) aus der Nähe von Eisleben. Seit zehn Jahren verbringt er mit seiner Frau Uta (48) den Urlaub in Warnemünde. „Sonst im Herbst, aber dieses Mal wollten wir so schnell wie möglich kommen. Wer weiß, wann wieder Lockdown ist ...“ Seit neun Jahren ist auch Sohn Rasmus dabei. „Mal sehen, was dieses Mal im Hafen liegt. Beim letzten Mal wurde gerade Schrott verladen“, sagt Chalupka.

Michael und Uta Chalupka mit Sohn Rasmus: Für die Vogtländer ist es bereits die vierte Tour mit „Käpp’n Brass“. Quelle: Ove Arscholl

Dieses Mal aber türmen sich Windkraft-Turbinen von Nordex an den Kaikanten. Willi und Eddi sind begeistert, sitzen auf dem Schoß von Papa Andreas Winkler (37) am Bug der „Selene“. „Fahrrad fahren, baden und Schiffe gucken – das ist Urlaub“, schwärmt Mama Janine (40). Dass es mit der Aida-Kreuzfahrt auch dieses Jahr nicht klappt, schade sei es. Willi ist es bei der Hafenrundfahrt fast egal: „Ich komme nach den Ferien zur Schule“, sagt er. Erste Erfahrungen auf See hat er jetzt bereits gesammelt.

Hier können Sie in See stechen Ausflüge: In Warnemünde bieten mehrere Reedereien Ausflugsfahrten auf der Warnow, der Ostsee oder auch in den Seehafen an. Eine gut eineinhalbstündige Tour kostet im Schnitt 15 Euro für Erwachsene. Eine Fahrt in die anderen Ostseebäder – nach Graal-Müritz etwa – 27,50 Euro. Auf den Außendecks muss keine Maske getragen werden, Gastronomie an Bord ist erlaubt. Die aktuellen Preise und Fahrpläne gibt es auf den Seiten der Reedereien: Rostocker Fahrgastschifffahrt Kathrin Schütt (www.blaue-flotte.de) Warnow Personenschifffahrt (www.warnow-personenschifffahrt.de) Fahrgastschifffahrt „Käpp’n Brass“ (www.fahrgastschifffahrt.de) MS Baltica (www.msbaltica.de)

Von Andreas Meyer