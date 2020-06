Rostock

Die Sumpforchidee Phaius tankervilleae sieht aus wie zerfressen, Blätter der Monodora sind von Brandflecken überzogen, Kakteen haben faulig-schwarze Stellen. Der Zustand vieler Pflanzen in den Loki-Schmidt-Gewächshäusern im Botanischen Garten Rostock ist miserabel: Sie sind krank, verbrennen, faulen – und das nach nur wenigen Jahren in der erst 2009 eröffneten Anlage.

„Die Gewächshäuser sind in einem katastrophalen Zustand“, sagt Walter Bernhardt, der Vorsitzende der Rostocker Ortsgruppe „ Hugo Baum“ der Deutschen Kakteengesellschaft (DKG). Auch der Direktor des Botanischen Gartens Rostock, Professor Stefan Porembski, betont: „Wenn nicht endlich etwas passiert, verlieren wir unsere Pflanzen, die aus aller Welt stammen.“

Anzeige

Zur Galerie Pflanzen leiden im maroden Tropenhaus

Sonne brennt auf Orchideen und Palmfarne

Durch poröse Dichtungen dringt Regenwasser in die Glashäuser, und zuviel Wasser ist Gift für die Sukkulenten, die eigentlich in einem trockenen Klima leben. Im Tropenhaus nebenan knallt die Sonne unbarmherzig auf Sumpforchideen, Palmfarne und Bananenstauden, weil die Schattierungen – Stoffbahnen, die eigentlich unterhalb der Glasfenster gezogen werden sollen – nicht mehr funktionieren.

Weitere OZ+ Artikel

Im Sukkulentenhaus stehen noch einige Dutzend der wasserspeichernden Pflanzen, die sogenannten Sukkulenten, von denen Kakteen die bekanntesten Vertreter sind. „Der Zustand der Sukkulenten ist erschütternd“, sagt Bernhardt. Bis zur Eröffnung der mehr als zwei Millionen Euro teuren Loki-Schmidt-Gewächshäuser war die Sammlung in der Außenstelle des Botanischen Gartens in der Doberaner Straße untergebracht gewesen.

Die meisten Sukkulenten sind schon verendet

„Von den einst mehr als 1000 Sukkulenten leben nur noch etwa 250“, sagt Kakteenfreund Jürgen Borgwardt von der Rostocker DKG-Ortsgruppe. So seien etwa die Lebenden Steine, botanisch Lithops, abgestorben, ebenso die Rhipsales, ergänzt Bernhardt. Auch von den einst in großer Anzahl vorhandenen Bischofsmützen aus der Gattung Astrophytum gebe es nur noch zwei Exemplare. „Die Pflanzen müssen da raus, sonst sind in wenigen Jahren auch die letzten Sukkulenten tot“, erklärt Borgwardt.

Beim Rundgang durch das Tropenhaus zeigt Professor Porembski nach oben zum Glasdach. Unter den Scheiben hängen an zerrissenen Seilen die Reste der Stoffsegel, die vom eindringenden Regenwasser vor sich hingammeln. Ohne die schützenden Schattierungen können die Pflanzen in der prallen Sonne verbrennen und werden anfällig für Krankheiten.

Durch eine Tür geht es in das Gewächshaus mit den Sukkulenten. Das Haus sei für diese Pflanzen ungeeignet, weil es zum einen zu dunkel und zum anderen wegen des eindringenden Regenwassers zu feucht sei, sagt Kakteenfreund Walter Bernhardt. Die Mitarbeiter des Botanischen Gartens würden sich große Mühe geben, alles in Ordnung zu halten. Aber wenn es regnet, pladdern Hunderte Liter rein – da könne niemand etwas dagegen machen.

Die Pflanzen müssten eigentlich sofort raus, betonen die Kakteenfreunde. Die Unterbringung im Loki-Schmidt-Gewächshaus sollte damals eigentlich nur eine Übergangslösung sein. „Damals hat man uns gesagt, für die Sukkulenten würden noch eigene Gewächshäuser gebaut – geschehen ist nichts“, sagt Bernhardt.

Zu Ehren von Loki Schmidt benannt Die im Jahr 2009 eröffneten Loki-Schmidt-Gewächshäuser wurden zu Ehren der Ehefrau des ehemaligen SPD-Bundeskanzlers Helmut Schmidt (1918–2015) benannt. Loki Schmidt (1919–2010) hat sich als Botanikerin betätigt und sich für den Naturschutz engagiert. Auch die Organisation der Botanischen Gärten im deutschsprachigen Gebiet als Verband geht auf ihren Einsatz zurück. Nach Angaben der Universität Rostock kostete der Bau der Gewächshäuser rund zwei Millionen Euro.

Sorge um Forschung und Lehre

Prof. Porembski sorgt sich auch um die Forschung und Lehre. Studenten der Fachrichtungen Biologie sowie Agrar und Umwelt nutzen unter anderem den Anzuchtbereich, um Pflanzen zu erforschen. „Wir haben hier einen der weltweit größten Bestände an Wiederauferstehungspflanzen aufgebaut“, so Porembski.

Die Wiederauferstehungspflanzen sind an extreme Trockenheit angepasst, können also auch lange Dürreperioden überleben. Sie fallen in eine Art Trockenschlaf und können in dem Zustand Wochen, Monate oder auch Jahre verbleiben – was im Loki-Schmidt-Gewächshaus zunehmend schwieriger zu erforschen sein dürfte, wenn durch die marode Decke Regenwasser auf die Pflanzen tropft.

„Das ganze Haus ist damals falsch konstruiert worden“, kritisiert Walter Bernhardt. Wer dafür zuständig gewesen sei, der habe offenbar keine Ahnung gehabt, wie ein solches Gewächshaus funktioniere. Beispielsweise seien in Tropenhäusern anderer Botanischer Gärten erhöhte Laufbühnen installiert worden, damit die Mitarbeiter überall an die Dächer herankommen – falls es etwa Probleme mit den Schattierungen geben sollte. So wie im Botanischen Garten Rostock.

Wann Schäden repariert werden, ist unklar

Wie teuer eine Sanierung der Loki-Schmidt-Gewächshäuser wird, kann derzeit offenbar niemand beziffern. Weder über entsprechende Kosten noch darüber, wann Reparaturen ausgeführt werden, könne man derzeit Angaben machen, teilt die Universität Rostock auf OZ-Anfrage mit. Man sei dazu mit dem Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamt Rostock im Gespräch. Gegenwärtig laufe „noch eine rechtliche Auseinandersetzung mit einem Unternehmen, das seinerzeit bei der Errichtung des Loki-Schmidt-Gewächshauses beteiligt war“.

Für die „Begutachtung und Aufnahme des Bestandes“ habe das Bau- und Liegenschaftsamt einen „im Gewächshausbau versierten Fachplaner“ beauftragt. „Derzeit befindet sich das Sanierungskonzept in der Aufstellung, weshalb noch keine Angaben zu den Kosten gemacht werden kann“, heißt es.

Erfahren Sie mehr über den Autor

Lesen Sie auch

Von Axel Meyer-Stöckel