Rostock

Über ein ganz besonderes und nicht alltägliches Geschenk freut sich der Botanische Garten der Universität Rostock an der Hamburger Straße. Der Rostocker Uwe Brand hat der Einrichtung eine Süntel-Buche gestiftet. Der 65-Jährige, der 31 Jahre lang im Zoologischen Garten der Hanse- und Universitätsstadt als Bereichsleiter Garten gearbeitet hat, wünschte sich zum Abschied in den Ruhestand von seinen Kollegen Geld für einen ganz besonderen Baum, eben eine Süntel-Buche.

Diese natürliche Mutante, die einige Hundert Euro gekostet hat, ist eine Rarität, in Europa und in Parks und Gärten kaum zu finden.

Attraktives, malerisches Aussehen

Der Baum, der nur etwa zehn Meter in die Höhe wächst und mit seinem korkenzieherartigen Wuchs stark in die Breite geht, überzeugt mit seinem attraktiven, malerischen Aussehen. Und genau diesen Baum hat Uwe Brand, der den Botanischen Garten so gern und schon seit Jahren als Oase zum Spazierengehen, zur Erholung, also zum Krafttanken nutzt, nun spendiert.

Unterstützung erhielt er von anderen ehemaligen Zoo-Mitarbeitern sowie von der Rostocker Galabau GmbH. Deren Geschäftsführer Kay Brandenburg – beide Männer kennen sich aus gemeinsamer Arbeit im Zoo – hat das etwa vier Meter hohe Exemplar aus der Baumschule Bruns in Niedersachsen besorgt. Ein kleiner Bagger leistete gestern Vormittag „Schützenhilfe“ beim Einpflanzen.

Platz am Rand der Buchenwald-Anlage

Der Baum erhielt seinen Platz am Rand der Buchenwald-Anlage. Dort mussten vor einigen Monaten zwei Buchen wegen Pilzbefall gefällt werden. Hier steht die Süntel-Buche nun wie in der Natur und kann sich ausbreiten. „Das ist pure Freude“, sagt der Kustos des Botanischen Gartens, Dr. Dethardt Götze. Er ist dem Spender und Naturfreund sehr dankbar.

„Diese besondere Form der Rotbuche ist ein robuster Laubstrauch, der sich dekorativ in Szene setzt, sich urig präsentiert und die Fantasie anregt“, sagt Dr. Götze.

Früher nannte man die Süntel-Buche auch als Hexenholz oder Teufels Buche. Auch Krause Buche, Krüppel-Buche, Schlangen-Buche oder Renk-Buche sind wegen ihrer vielen Variationsmöglichkeiten der Wuchsform bekannt. Bleibt zu hoffen, dass die gestern gepflanzte Süntel-Buche bei den Besuchern des Botanischen Gartens Beachtung findet und keineswegs als Teufelswerk gesehen wird.

Von Wolfgang Thiel