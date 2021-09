Branchenprimus „Tier“ startet in Rostock mit 600 E-Scootern

Rostock

Überraschungscoups in der Elektro-Roller-Szene: Seit Donnerstag ist in der Hansestadt auch der weltweit agierende E-Scooter-Anbieter „Tier“ am Start. Damit setzt hier aktuell ein Firmen-Trio auf das Geschäft mit den bis zu 20 km/h schnellen Gefährten. Bislang boten die Rostocker Unternehmen „Bird“ und „Moin Sharing“ diese Mobilitätsalternative an. Letztere Firma, die seit 2017 mit dem Carsharing-Angebot Yourcar auf dem Markt agiert, ist seit Donnerstag mit seinen E-Flitzern auf zwei Rädern zudem in Schwerin präsent.

Pro Anbieter maximal 600 Roller

„Konkurrenz belebt das Geschäft“, betont „Moin Sharing“-Mitarbeiter Martin Schlutt mit Blick auf den Berliner Branchenriesen „Tier“. Dieser beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter weltweit und verleiht derzeit bereits in mehr als 60 deutschen Städten gut 70 000 E-Scooter.

„Mittwochnacht haben wir gut 300 E-Roller im gesamten Rostocker Stadtgebiet aufgestellt. Weitere 300 folgten am Donnerstag“, erklärt der für Norddeutschland verantwortliche „Tier“-Manager Markus Ries. Damit schöpfe man den Rahmen der mit dem hiesigen Mobilitätsamt geschlossenen freiwilligen Vereinbarung aus.

Am Neuen Markt stehen nun auch Roller der Firma „Tier“ zum Ausleihen bereit. Zahlreiche Interessenten nahmen die E-Scooter schon näher in Augenschein. Quelle: Martin Börner

Kontingente für Innenstadt und Warnemünde

„Jeder Anbieter darf maximal 600 dieser Elektrogefährte in der gesamten Stadt aufstellen“, erklärt Steffen Nozon vom Mobilitätsamt. Das Roller-Kontingent für die Innenstadt sei jedoch auf insgesamt 500 und das für Warnemünde auf höchstens 120 begrenzt. Diese Größen werden durch Anzahl der E-Roller-Anbieter dividiert. Daraus ergibt sich deren Anteil in diesen Bereichen.

Vergleichende Analysen mit Städten in Deutschland ergaben, dass Rostock durchaus das Potenzial für die jetzt mögliche Gesamtgröße von 1800 derartiger Roller habe, so Nozon. Tägliche Kontrollen, etwa der „Parkplätze“ der Balancegefährte, zeigen, dass sich die Anbieter an die Vorgaben der Stadt hielten, verdeutlicht der Fachmann. So dürfen beispielsweise zumeist nicht mehr als fünf Roller eines Anbieters an einem Ort bzw. an einer Kreuzung platziert werden.

Unternehmer Ebel: Akzeptanz der Bevölkerung wichtig

Den Einstieg des hochkarätigen Konkurrenten sieht „Bird“-Eigentümer Paul Ebel recht gelassen. „Das Geschäftsmodell hat sich gerechnet und wird es auch künftig“, erklärt der junge Mann. Zwischen 100 und 1000 Fahrten unternehmen die Einheimischen und Gäste – die Hauptzielgruppe ist zwischen 18 und 60 Jahre alt – täglich mit seinen Modellen. Er plant, die Zahl seiner Mobile von derzeit gut 300 auf 600 aufzustocken.

Sollten noch mehr Mitbewerber in Rostock eine Zulassung erhalten, fürchtet Ebel jedoch um die Akzeptanz in der Bevölkerung. „Es droht ein Platzproblem. Zudem dürfte die Unfallgefahr steigen“, erklärt der Hansestädter. Er hatte im Sommer 2020 als Erster in der größten Stadt des Landes mit dem E-Roller-Verleihgeschäft begonnen.

Fahren auf Gehwegen strikt untersagt Vorhandene Radwegedürfen mit dem E-Scooter, wenn dieser eine Zulassung hat, befahren werden. Sind diese nicht vorhanden, ist die Fahrbahn zu nutzen. Das Fahren auf Gehwegen und in Fußgängerzonen ist mit diesen Elektrokleinstfahrzeugen strikt untersagt. Ausnahmen gelten nur, wenn ein Zusatzschild dies ausdrücklich erlaubt. Laut Bußgeldkatalog wird das Fahren auf dem Gehweg ebenso mit 15 bis 30 Euro geahndet wie das Fahren in der Fußgängerzone. Grundsätzlich dürfen E-Roller auf Gehwegen abgestellt werden, wenn die verbleibende Gehwegbreite mindestens 1,80 Meter beträgt. Auf einem E-Scooter darf niemals zu zweit gefahren werden, sie sind nur für eine Person zugelassen. Unfallforscher und Medizinerempfehlen, möglichst einen Helm bei Touren mit diesen Balancegefährten zu tragen. Aktuell existiert jedoch keine Helmpflicht. Nasse oder beispielsweise durch Laub rutschig werdende Fahrbahnen verlängern nicht nur die Bremswege der bis zu 20 km/h schnellen Roller, sondern erhöhen die Sturzgefahr erheblich. Für E-Scooter-Nutzergelten dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer: Ab 0,5 Promille drohen ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Flensburger Verkehrszentralregister.

Apropos Verkehrsunfälle: Im vergangenen Jahr kam es zu sechs Unglücken mit E-Scootern im Stadtgebiet. „Bei vier Crashs waren Leichtverletzte zu beklagen“, erklärt Polizeisprecherin Ellen Klaubert. In diesem Jahr sei eine steigende Tendenz bei derartigen Unfällen zu beobachten.

„Moin Sharing“ auch in der Landeshauptstadt

Die „Tier“-Konditionen – ein Euro Aktivierungsgebühr und 19 Cent pro genutzte Minute – bietet jetzt auch Ebel an. Noch sei er als Ein-Mann-Firma pausenlos gefordert, doch zu seinen Ausbauplänen zählt auch das Vorhaben, in anderen Städten im Nordosten präsent zu sein.

Dies haben die insgesamt rund 30 „Moin Sharing“-Beschäftigten seit Donnerstag vorgemacht. „Wir bieten unsere E-Roller nun auch in der Landeshauptstadt an“, erläutert Mitarbeiter Schlutt. Über exakte Zahlen schweigt er sich aber noch aus. Dies gilt auch hinsichtlich der Frage, wie man auf die brandneuen Preise der Mitbewerber reagiert. Klar indes sei, dass man die eigene E-Roller-Flotte in Rostock von derzeit rund 200 auf mehr als 500 Modelle aufstocken werde. „Und wir sind mit sehr modernen Fabrikaten unterwegs“, verdeutlicht Schlutt.

Wichtiges Kriterium: Radwege-Netz

Branchenprimus „Tier“ berücksichtigt bei seinen Expansionsplänen nicht nur die Größe der Städte. „Wichtig sind für uns insbesondere der vorhandene Ausbau des Nahverkehrs, das Vorhandensein von Universitäten und der Zustand des Radwege-Netzes“, sagt Regional-Manager Ries.

Was die Wirtschaftlichkeit des Engagements seiner Firma in Rostock betrifft, so zeigt er sich optimistisch: „Wir rechnen mit 1000 bis 2500 Fahrten pro Tag.“ Derzeit gehören hier sieben Mitarbeiter zum Team vor Ort, 14 sollen es künftig sein.

Wie bei „Moin Sharing“ werden übrigens die Akkus der Roller getauscht. Damit werde das tägliche Hin- und Herfahren der Scooter zum Aufladen in Lagerhäusern überflüssig, so Ries.

Von Volker Penne