Brand auf Rostocker Recyclinghof: Feuerwehr mit schwerem Atemschutz im Einsatz

Großeinsatz für die Rostocker Feuerwehr. Die Kameraden wurden am Donnerstagnachmittag zu einem Brand auf den Recyclinghof im Stadtteil Reutershagen gerufen. Einer der Container war in Flammen aufgegangen. Zu dem Unglück kam es laut Polizei gegen 14.30 Uhr auf dem Hof in der Etkar-André-Straße.

Wie es hieß, qualmte es zunächst leicht aus dem Container für abgegebene Elektro-Großgeräte. Als kurz darauf erste Flammen zu sehen waren, versuchten Mitarbeiter des Recyclinghofes noch, mit einem Feuerlöscher den Brand zu ersticken. Da dies misslang und das Feuer immer größer wurde, riefen sie die Feuerwehr und brachten die Kunden in Sicherheit.

Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen auf weitere Container

Wenig später fuhr ein Löschzug von Berufs- und freiwilliger Feuerwehr vor. Zu diesem Zeitpunkt stand bereits eine größere, schwarze Rauchwolke über dem Hof. Mit schwerem Atemschutz ausgestattet bekämpften die Feuerwehrleute den Brand. Inzwischen hatten sich die Flammen auf den gesamten Inhalt des Containers ausgeweitet – alte Stehlampen, Waschmaschinen, Trockner und andere Elektro-Großgeräte ab einer Größe von 50 Zentimetern brannten.

Die Feuerwehrleute konnten verhindern, dass die Flammen auf andere Container übergriffen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat noch vor Ort mit den Ermittlungen begonnen. Wie es hieß, sei eine Selbstentzündung derzeit die wahrscheinlichste Ursache. Aufgrund des Einsatzes wurde der Recyclinghof vorübergehend geschlossen.

Von Stefan Tretropp