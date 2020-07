Brand auf Rostocker Recyclinghof: Schredder und 40 Kubikmeter Müll in Flammen

Rostock

Auf dem Gelände eines Recyclinghofes in Rostock-Hinrichsdorf ist es am Montagnachmittag zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Grund war der Brand in einer Zerkleinerungsmaschine, bei dem auch Müllreste in Brand gerieten.

Gegen 14.30 Uhr brach laut Polizei das Feuer auf dem Gelände von Veolia in Hinrichsdorf aus. Kurze Zeit war eine schwarze Rauchsäule am Himmel sichtbar. Mitarbeiter des Recyclinghofes bekämpften zunächst selbstständig den Brand mit der Hilfe eines mobilen Löschmoduls, dabei benutzten sie Wasser und Löschschaum.Zusätzlich alarmierten die Verantwortlichen Polizei und Feuerwehr. Mit mehreren Löschzügen trafen die Brandbekämpfer nur Minuten später ein.

Brand auf Rostocker Recyclinghof ausgebrochen: Schredder und 40 Kubikmeter Müll in Flammen

Laut Mario Henke, Einsatzleiter bei der Berufsfeuerwehr, entstand der Brand innerhalb des Schredders und breitete sich auf die verarbeitenden Müllreste aus. Etwa 40 Kubikmeter Unrat standen auf dem Freigelände in Flammen. „Bei unserem Eintreffen war das Feuer bereits unter Kontrolle, wir mussten nicht mehr löschen“, erklärte Henke weiter. Um 15.15 Uhr war der Brand gelöscht.

Die Mitarbeiter zogen das Brandgut mit einem Radlader auseinander und kontrollierten es auf Glutnester. Die Polizei bezifferte den Schaden an der Zerkleinerungsmaschine auf etwa 6000 Euro. Es wurde eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Die Feuerwehr rückte mit 13 Fahrzeugen und insgesamt 43 Einsatzkräften aus.

Infolge eines Großbrandes im Juli 2018 wurde in Hinrichsdorf die Halle mitsamt der Sortiertechnik vollständig vernichtet. Seitdem entsteht am selben Standort eine neue Sortieranlage.

Von Stefan Tretropp