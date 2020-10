Ein Gefangener hat am Samstag im Polizeihauptrevier in Rostock-Reutershagen einen Brand ausgelöst. Er steckte eine Decke in seiner Zelle an. Eigentlich werden die Personen gründlich untersucht, bevor sie ins Gewahrsam kommen. Wie also gelangte das Feuerzeug in den abgeschlossenen Raum?