Rostock

Das Feuer ist längst gelöscht, doch der Geruch von Rauch liegt noch immer in der Luft: Auch Tage nachdem es bei Reparaturarbeiten in einem Fachgeschäft für Batterien und Akkus in der Doberaner Straße zu einem schweren Brand gekommen ist, halten die Rostocker den Atem an. Besonders das Schicksal der zehnköpfigen Familie, die nicht nur ihr Zuhause, sondern ihre über alles geliebte Hundedame „Ruby“ verloren hat, bewegt die Gemüter.

Darüber hinaus stellen sich viele Anwohner die Frage, ob noch immer eine Gefahr von dem ausgebrannten Gebäude ausgeht. War der Rauch, der zum Zeitpunkt des Brandes über die Innenstadt hinwegzog, giftig? Wieso konnte sich das Feuer überhaupt so schnell ausbreiten und kann mir so etwas zu Hause auch passieren? Antwort darauf weiß Frank Bühring. Er ist Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern und Experte auf dem Gebiet.

Lithium-Ionen-Akkus bei Bränden besonders gefährlich

Zwar war er selbst nicht an den Löscharbeiten beteiligt, wie er betont, er geht aber davon aus, dass es sich bei dem defekten Gerät um einen Lithium-Ionen-Akku gehandelt habe. „Solche Akkus haben in der Regel eine fünfmal höhere Energiedichte als andere Batterien“, erklärt er. Im Fall eines Defektes könne dies bedeuten, dass sich diese Energie auf einen Schlag entlädt, was wiederum zu einer Explosion führen könne.

So auch in diesem Fall: Die Einsatzkräfte mussten beim Löschen des Feuers besonders vorsichtig sein, weil es im Inneren des Gebäudes immer wieder knallte, so berichten es Augenzeugen wie Stephan Engelstädter‎, der zum Zeitpunkt des Geschehens im Nachbarhaus seine zukünftige Wohnung ausgemessen hat.

Große Herausforderung für Einsatzkräfte

Ausgelöst wurde der Alarm in der Doberaner Straße am vergangenen Donnerstag gegen 16 Uhr. Mehrere Stunden dauerte es, ehe die Rettungskräfte alles unter Kontrolle hatten. Bis in der Nacht zu Freitag erneut Großalarm ausgelöst werden musste, als der Brand weiter oben im Haus aufflammte.

Dass dies in solchen Fällen keine Seltenheit ist, bestätigt Bühring: „Ist der Prozess erst einmal losgetreten, hat man keine andere Wahl, als die Akkus abzukühlen bis unter 80 Grad. Ansonsten entflammen die Geräte erneut.“ Am besten gehe das mit reinem Wasser – mit viel Wasser. Alleine für eine Autobatterie werden zwischen 500 und 1000 Liter benötigt. Bei einem Tesla seien es weit mehr. Das Unternehmen gibt an, dass bis zu 12 000 Liter Wasser erforderlich seien, wie Bühring erklärt.

Gefährliche Rauchentwicklung

Sorge, dass herkömmliche akkubetriebene Geräte im eigenen Haushalt plötzlich Feuer fangen, brauche man sich laut dem Experten aber nicht machen. „So etwas passiert nur dann, wenn die Akkus defekt sind oder unsachgemäß geladen werden. Wer sich an die Angaben des Herstellers hält, hat im Normalfall nichts zu befürchten.“

Was bei Bränden, die von Lithium-Ionen-Akkus hervorgerufen werden, besonders auffällig sei, ist die rapide und starke Rauchentwicklung. Die Wolken, die dabei entstehen, sehen nicht nur spektakulär aus, sondern können schwere gesundheitliche Probleme verursachen. Grund dafür ist das Gas Fluorwasserstoff, welches rheumatische Krankheitserscheinungen hervorrufen kann. „Das Schlimme ist, dass man diese nicht behandeln kann. Der Körper muss das selbst abbauen und das kann länger dauern.“

Von Susanne Gidzinski