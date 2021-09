Rostock

Im Gewerbegebiet Rostock-Schutow musste die Feuerwehr am Samstagvormittag abermals den Brand in einer alten Ruine löschen, Unbekannte hatten Unrat in Brand gesteckt. Regelmäßig kommt es in dem Bereich an den Griebensöllen zu Brandstiftungen und Sachbeschädigungen durch Feuer.

Diesmal hatte ein Passant gegen 11 Uhr Qualm aus einer alten Lagerhalle bemerkt und den Notruf verständigt. Vor Ort gelang es den Einsatzkräften zügig, den Brand zu löschen. Auch die Polizei kam zum Einsatz und suchte in und im Umfeld der Ruine nach möglichen Tätern. Die Suche musste jedoch erfolglos eingestellt werden.

Von Stefan Tretropp