Brand in Rostocker Wohnhaus: Kabel in Versorgungsschacht fängt Feuer

Rostock-Dierkow

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst mussten am Donnerstagmorgen zu einem Einsatz in ein Mehrfamilienwohnhaus in den Rostocker Stadtteil Dierkow ausrücken. Grund war ein kleinerer Brand in einem Versorgungsschacht.

Wie der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr mitteilte, wurden die Retter gegen 8.45 Uhr über das Feuer in dem Wohnhaus in der Philipp-Brandin-Straße informiert. Sofort rückten die Beamten mit einem Löschzug aus. Am Einsatzort angekommen, gab es jedoch schnell Entwarnung.

Mieter löscht Kabelbrand – Ursache unklar

Der Kabelbrand in einem der Versorgungsschächte konnte bereits eigenständig von einem Mieter gelöscht werden. Die Feuerwehrleute schauten sicherheitshalber noch einmal auf die gelöschte Brandstelle und konnten dann den Einsatzort wieder verlassen.

Zu einem Kabelbrand ist es am Donnerstagmorgen im Rostocker Stadtteil Dierkow gekommen. Quelle: Stefan Tretropp

Ein größerer Schaden sei offenbar nicht entstanden, hieß es. Wie es zu dem Brand kommen konnte, blieb unklar.

Von Stefan Tretropp