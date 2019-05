Schwaan

Eine Garage mit Werkstatt hat am Samstagnachmittag in Schwaan ( Landkreis Rostock) gebrannt. Gegen 16 Uhr soll der Brand im Gebäude in der Fritz-Reuter-Straße ausgebrochen sein. Augenzeugen hatten Qualm und meterhohe Flammen bemerkt und den Notruf gewählt.

Die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren aus Schwaan und dem näheren Umkreis mussten aufgrund der starken Rauchentwicklung unter schwerem Atemschutz den Brand bekämpfen. Verletzte gab es nicht. Während des Einsatzes sperrte die Polizei die Ortsdurchfahrt durch Schwaan für den fließenden Autoverkehr. Die Kriminalpolizei untersucht jetzt den Brandort, um die genaue Ursache zu ermitteln.

Stefan Tretropp