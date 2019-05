Laage-Kronskamp

Am späten Sonnabend Nachmittag kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Kronskamp. Aus bisher ungeklärter Ursache brach in der Küche im Bereich eines Heizofens ein Feuer aus. Ein technischer Defekt kann nach ersten Ermittlungen als Ursache ausgeschlossen werden, da sich in der Nähe des Ofens keine elektrischen Anschlüsse befinden. Bei dem Brand kamen keine Personen zu Schaden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Das Haus ist aktuell wegen des Brandgeruchs unbewohnbar. Es kamen die Freiwillige Feuerwehren Groß Lantow, Kritzkow, Kronskamp, Laage, Lissow, Wardo sowie ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der Kriminaldauerdienst hat Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen. Am Sonntag wird ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen.

RND