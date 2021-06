Rostock

Erneuter Einsatz in der Doberaner Straße in Rostock: Fast eine Woche ist es her, dass es bei der Reparatur eines defekten Gerätes in einem Fachgeschäft für Akkus und Batterien in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt zu einem schweren Brand gekommen ist. Zwei Tage war die Feuerwehr vor Ort, um das Feuer zu löschen und die Einsatzstelle zu sichern. Am Mittwochnachmittag musste die Stadt abermals mit schwerem Gerät anrücken.

Beton-Bausteine stützen Gerüst

Der Grund: Um die Fassade des einsturzgefährdeten Hauses nach dem Brand davor zu bewahren auf die Straße zu kippen, wurde eine spezielle und bewährte Stützkonstruktion des Technischen Hilfswerks (THW) eingesetzt. „Die Besonderheit dabei war, dass wir das gesamte Gerüst eingekürzt haben, damit die Straße beidseitig befahrbar bleiben konnte“, erklärt Einsatzleiter und Mitarbeiter des Brandschutz- und Rettungsamtes, Ralf Gesk.

Acht 1,2 Tonnen schwere Beton-Bausteine dienen nun zur Sicherung des Gerüstes am Brandhaus in der Doberaner Straße in Rostock. Quelle: Susanne Gidzinski

Damit es aber nicht doch noch zu einer Verschiebung des verkürzten Konstruktes kommt, habe man in einer kurzfristigen Aktion Gegengewichte in Form von Beton-Bausteinen vor das Gerüst gesetzt. Mithilfe eines Greifers wurden insgesamt acht 1,2 Tonnen schwere Steine platziert – zwei aufeinandergestapelt vor jedem Balken. „Das verleiht dem Ganzen mehr Stabilität“, so Gesk weiter.

Einschränkungen im Straßenbahnverkehr

Weil die Arbeiten direkt unterhalb der Oberleitungen der Straßenbahn stattfanden und der Strom währenddessen abgeschaltet werden musste, kam es am Mittwochnachmittag ab 12.30 Uhr kurzzeitig zu Einschränkungen im Straßenbahnverkehr. Betroffen waren die Linien 1,2 und 5 zwischen den Haltestellen Doberaner Platz und Kunsthalle. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei eingerichtet gewesen, wie die Rostocker Straßenbahn AG mitteilte.

Nach rund 30 Minuten war die Sicherung des Brandhauses auch schon wieder abgeschlossen und die Straße für den Verkehr freigegeben. „Das war die letzte Maßnahme seitens der Stadt, die zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit durchgeführt wurde. Alles Weitere liegt nun in der Hand des Eigentümers“, betont Gesk abschließend.

Von Susanne Gidzinski