Brandhaus in Rostock wird gesichert: Ab sofort Einschränkungen im Straßenbahnverkehr

Rostock

Weil nach dem Großbrand in einem Geschäfts- und Wohnhaus in der Doberaner Straße in Rostock weitere Stabilisierungsarbeiten erforderlich geworden sind, kommt es am Mittwochnachmittag ab 12.30 Uhr zwischen den Haltestellen Doberaner Platz und Kusthalle kurzfristig zu Einschränkungen des Straßenbahnverkehrs. Betroffen sind die Linien 1,2 und 5.

Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet, teilt die Rostocker Straßenbahn AG mit. „Die Haltestellen Volkstheater, Kabutzenhof, Maßmannstraße, S Holbeinplatz und Heinrich-Schütz-Straße sind mit der Straßenbahn nicht erreichbar.“ Die Arbeiten erfolgen in Zusammenarbeit zwischen dem Tiefbau- und Brandschutz- und Rettungsamt und sollen voraussichtlich nach 30 bis 45 Minuten abgeschlossen sein, wie Stadtsprecherin Kerstin Kanaa bestätigt.

Von Susanne Gidzinski