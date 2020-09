Rostock

Es dauerte nur Sekunden – und als Anwohner des Kurt-Schumacher-Ringes den Feuerschein bemerken, ist es für die beiden Autos schon zu spät: Aus den Fahrzeugen lodern die Flammen, meterhoch.

Auf einem Parkplatz in Dierkow brennt es. Mal wieder: Die Polizei jagt einen Feuerteufel, der im Nordosten der Stadt seit Anfang September unterwegs ist. Noch fehlt von dem Brandstifter aber jede Spur. Die Polizei bestätigt inzwischen, dass sie einen Zusammenhang zwischen den Bränden vermutet.

Fünf Brände , sechs beschädigte Autos

Die Brandserie im Nordosten – sie beginnt am 2. September: Ebenfalls am Kurt-Schumacher-Ring brennt ein VW T5-Transporter. Nur eine Nacht später steht dann ein Pritschenwagen an der Dierkower Allee auf einem Park+Ride-Parkplatz in Flammen. Am 5. September brennt – wieder am Schumacher-Ring – ein Sperrmüllhaufen. Ein Auto, das neben dem Abfall abgestellt ist, wird beschädigt. Am 12. September ist es schließlich ein Sattelauflieger, an dem gezündelt wird.

Zur Galerie Die Rostocker Polizei jagt einen Serienbrandstifter. Am späten Sonntagabend legten der oder die unbekannten Täter Feuer Nummer fünf und sechs in der Hansestadt.

Danach lassen sich der oder die Täter eine Woche Zeit: Erst am Sonntag brennt es wieder. Wieder am Schumacher-Ring, gegen 22.30 Uhr. Zwei Volkswagen werden dieses Mal Opfer der Flammen. Die ersten Polizisten, die am Einsatzort eintreffen, versuchen, das Feuer mit einem Feuerlöscher in den Griff zu bekommen. Vergebens. Selbst die Berufsfeuerwehr hat zunächst Mühe, den Brand unter Kontrolle zu bekommen.

Spurensicherung noch in der Nacht

Kaum sind die Flammen gelöscht, beginnt bereits die Tatort-Arbeit der Kripo: „Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen“, sagt Ellen Klaubert, Sprecherin der Polizeiinspektion Rostock. Noch in der Nacht werden „umfangreiche Spuren“ gesichert, am Morgen sind Brandexperten im Einsatz. An einen Zufall glauben die Ermittler nicht: „In allen Fällen können wir bereits einen technischen Defekt als Ursache ausschließen.“

Die Ermittler vermuten jetzt eine Serie: „Dieser Verdacht liegt jedenfalls nahe. Die Tatorte liegen allesamt in einem Umkreis von gut 200 Metern“, erklärt Klaubert. Für die Fahnder steht fest, dass es sich um Brandstiftung handelt.

Polizei schweigt zu den Details

Zu den Details der Brände will die Polizei aber bisher nicht viel sagen. Ob beispielsweise Brandbeschleuniger eingesetzt wurden? „Kein Kommentar“, so Klaubert. Ob es bereits einen Verdächtigen gibt? „Dazu können wir noch nichts sagen.“ Die Zurückhaltung begründet sie mit „ermittlungstaktischen Gründen“.

Offiziell ermittelt die Polizei in alle Richtungen. Ein Motiv haben die Kripo-Spezialisten aber nach OZ-Informationen bereits ausgeschlossen: Bei früheren Fahrzeugbränden in der Hansestadt waren oft Politiker oder Angehörige einer bestimmten politischen Szene das Ziel. Doch mit Politik soll diese Serie nichts zu tun haben.

Auch wie die Polizei jetzt vorgehen wird, bleibt noch vertraulich: In vergleichbaren Fällen aber hatte die Kripo die Streifen verstärken lassen. Auch Zivilpolizisten kamen zum Einsatz. Klaubert will das nicht bestätigen.

Bürger können sich nicht schützen

„Natürlich macht uns diese Serie Sorgen“, sagt Maik Graske ( CDU/UFR), der Ortsbeiratsvorsitzende im Viertel Dierkow-Neu. „Wir hoffen, dass die Polizei die Verantwortlichen für die Brände schnell fassen kann – damit die Menschen im Stadtteil wieder ruhiger schlafen können.“ Denn eigentlich sei Dierkow ein friedliches Quartier: „Das hat uns auch die Polizei bestätigt. Was das Thema Kriminalität angeht, stehen wir besser da als viele andere Stadtteile in Rostock.“

Das Problem an der Brandserie: Autofahrer können ihre Gefährte kaum vor dem Feuerteufel schützen. „Der oder die Täter schlagen auf öffentlichen Parkplätzen zu, mutwillig. Davor gibt es leider keinen Schutz“, so Polizeisprecherin Klaubert.

Von Stefan Tretropp und Andreas Meyer