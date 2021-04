Brandserie in Rostocker Südstadt: Auto und Wohnheim in Flammen

Rostock

Mehrere Stunden waren Polizei und Feuerwehr in der Nacht zum Freitag in der Rostocker Südstadt im Einsatz. Neben einem Auto zündete eine Person auch eine Wohneinrichtung an. Es gibt Parallelen zu einer Brandserie von Ende November letzten Jahres.

Wie die Polizei mitteilte, ging der erste Notruf über ein Feuer gegen 22.30 Uhr am Donnerstagabend ein. In der Majakowskistraße schlugen Flammen aus einem geparkten Transporter. Der bislang unbekannte Täter hatte einen Brandbeschleuniger auf einen der Hinterräder gelegt und diesen entzündet. Da das Feuer jedoch rechtzeitig entdeckt wurde, entstand vergleichsweise geringer Schaden. Während mehrere Streifenwagen im näheren Umfeld nach dem Brandstifter suchten, ging gegen 23.30 Uhr der nächste Notruf über ein Feuer – ebenfalls in der Rostocker Südstadt – ein.

Diesmal brannte es auf dem Gelände einer Wohneinrichtung für Suchtkranke in der Semmelweisstraße. Der Täter hatte – so die ersten Ermittlungen der Beamten – mit einem in der Nähe aus dem Boden gerissenen Begrenzungspfahl eine Scheibe eingeschlagen. Das Gebäude wird gerade umgebaut und ist daher nicht bewohnt. In der Einrichtung legte er in gleich mehreren Zimmern Feuer. Als die Feuerwehren eintrafen, schlugen ihnen die Flammen bereits entgegen. Ein Zimmer im Erdgeschoss der Einrichtung brannte lichterloh. Die Feuerwehren löschten unter schwerem Atemschutz die Flammen.

Parallelen zu Brandserie im vergangenen Jahr

Da es deutliche Parallelen zu einer Brandserie aus dem vergangenen November gibt – damals brannten Autos und eine Gartenlaube – nahmen die Polizisten auch den damals festgenommenen Tatverdächtigen, einen 25-Jährigen, erneut ins Visier. Dieser war erst kürzlich aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Ein abschließendes Ergebnis, ob der junge Mann auch diesmal für die Brände verantwortlich ist, lag am frühen Freitagmorgen noch nicht vor. Die Kriminalpolizei untersuchte den Tatort, im Rahmen der Ermittlungsarbeit kam auch ein Spürhund zum Einsatz.

