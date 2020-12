Güstrow

Ein seit mehreren Wochen aktiver Brandstifter hat in den frühen Morgenstunden am Montag in Güstrow offenbar erneut zugeschlagen. Kurz nach zwei Uhr ging auf einem Parkplatz in einem Wohngebiet an der Feldstraße ein Auto in Flammen auf. Zwei weitere, daneben abgestellte Wagen wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Die Kripo hat Ermittlungen wegen des Verdachts einer Brandstiftung aufgenommen. Ebenfalls ist der Staatsschutz eingeschaltet worden, da eine politisch motivierte Straftat im Raum steht.

Anwohner hörten Knallgeräusche

Anwohner hatten in der Nacht Knallgeräusche und, als sie daraufhin aus dem Fenster sahen, Flammen aus dem Motorraum eines geparkten Mercedes entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Dem ersten Anschein nach wurde der Brand an einem der Vorderräder mutwillig hervorgerufen.

Die zügig eintreffende Feuerwehr konnte die Flammen zwar löschen, musste dafür allerdings einen Schaumteppich auslegen. Trotz des schnellen Eingreifens konnten die Kameraden nicht verhindern, dass ein neben dem brennenden Mercedes stehender Skoda sowie ein weiteres Auto durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Das Auto am nächsten Morgen. Quelle: Stefan Tretropp

Fahndung läuft auf Hochtouren

Die Kriminalpolizei ermittelt nun in Richtung einer vorsätzlichen Brandstiftung und hat zudem den Staatsschutz eingeschaltet. „Wir gehen von einer politischen Motivation aus“, erklärte Yvonne Hanske, Pressesprecherin im Präsidium Rostock.

Gesucht werden jetzt Zeugen, die sich in der vergangenen Nacht in Brandortnähe aufgehalten und Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst (KDD) der Polizei Rostock, Ulmenstraße 54 unter 0381/49161616 sowie jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

In der Vergangenheit kam es in der Güstrower Innenstadt immer wieder zu Pkw-Bränden, alle mutwillig herbeigeführt. Der Gesamtschaden im jüngsten Fall bezifferte die Polizei auf 7 000 bis 8 000 Euro. Die Fahndung nach dem oder den Tätern läuft auf Hochtouren.

Von Stefan Tretropp