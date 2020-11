Rostock-Stadtmitte

Der 25-jährige Mann, der in der Nacht zu Dienstag mehrere Feuer in Rostock gelegt haben soll, wurde heute einem Haftrichter im Amtsgericht Rostock vorgeführt. Infolge der umfangreichen Ermittlungen gelang es den Beamten der Kriminalpolizei, den Tatverdächtigen festzunehmen, der für mehrere Brände verantwortlich sein soll.

Die Vorführung des Tatverdächtigen bei einem Haftrichter im Amtsgericht Rostock erfolgte am heutigen Mittwochmittag. Es wurde ein Haftbefehl erlassen. Der 25-Jährige kam im Anschluss in eine JVA. Er soll für mindestens zwei mutwillig gelegte Feuer in der Nacht zum Dienstag verantwortlich sein.

In der Rostocker Südstadt brannten eine Gartenlaube und ein Auto kurz hintereinander. Ob er auch für einen weiteren Brand in der Nacht in der Innenstadt (Pkw und Fahrrad) verantwortlich ist, müssen nun die Ermittlungen zeigen.

