Porsche Cayenne geht am Rostocker Stadthafen in Flammen auf

Rostock

Am Sonntag gegen 4 Uhr morgens wurde auf einem Parkplatz am Warnowufer in Rostock ein Porsche Cayenne in Brand gesteckt. Das Auto erlitt Totalschaden, so die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein bislang noch unbekannter Täter eine Seitenscheibe vom dort geparkten Porsche Cayenne ein und warf einen Brandbeschleuniger auf die Rücksitzbank. Wenig später schlugen Flammen aus dem Fahrzeug.

Zur Galerie Erneut Pkw-Brand in Rostock: Unbekannte werfen Brandbeschleuniger ins Fahrzeuginnere eines Porsche Cayenne im Stadthafen.

Brandbeschleuniger gefunden

Nachdem Augenzeugen den Brand wahrgenommen und den Notruf verständigt hatten, eilten Berufsfeuerwehr und Polizei zum Tatort. Die Feuerwehrleute konnten die Flammen zügig unter Kontrolle bringen und verhindern, dass daneben abgestellte Autos beschädigt wurden.

Der Innenraum des Porsche brannte aus, bei einer ersten Begutachtung entdeckten die Beamten einen Brandbeschleuniger, der sichergestellt wurde. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen, das Fahrzeug kam zur kriminaltechnischen Untersuchung.

Nicht der erste Autobrand in Rostock

Bereits vor knapp zwei Wochen wurde nach mehreren Pkw-Bränden in Rostock ein mutmaßlicher Brandstifter festgenommen. Er soll sieben Autos in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt angezündet haben.

Von RND/Stefan Tretropp/sal